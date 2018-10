Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Signorini dopo il Gf Vip

Barbara d'Urso regina della domenica Pomeriggio : battute Venier e Parodi nella gara di ascolti : Barbara d'Urso vince tutto e si conferma regina della domenica pomeriggio battendo le avversarie di Rai1: Mara Venier e Cristina Parodi . 'domenica live' su Canale5, infatti, ha incassato nella parte '...

Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso prende in giro Antonio Zequila : Barbara d’Urso stuzzica Antonio Zequila a Pomeriggio Cinque Anche oggi Pomeriggio 5 è andato in onda dagli studi di Cologno a Milano. Tra i vari ospiti scelti da Barbara d’Urso non poteva mancare Antonio Zequila, reduce da alcuni interventi estetici dalla Turchia. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha raccontato alla bella conduttrice partenopea di aver lasciato il bel paese per effettuare un trapianto di capelli. ...

Vite da Copertina : Alda D’Eusanio irrompe nel Pomeriggio tv con storie di rivalità (e non solo). Da Barbara D’Urso vs Federica Panicucci a Magalli contro la Volpe : Alda D'Eusanio Nel pomeriggio televisivo si appresta a debuttare un nuovo contenitore che riporta sul piccolo schermo Alda D’Eusanio. E’ Tv8 a scommettere sulla nuova ‘creatura’ della giornalista e conduttrice abruzzese, che dal lunedì al venerdì alle 17.45 sarà al timone di Vite da Copertina – Tutta la Verità su…, al via il 1° ottobre. Alla D’Eusanio, che torna alla conduzione di una trasmissione ...

Pomeriggio Cinque - Miss Italia Carlotta Maggiorana viene a sapere da Barbara D'Urso se sarà squalificata : Nei giorni successivi alla sua incoronazione, la neo-eletta Miss Italia , Carlotta Maggiorana , si è trovata al centro delle polemiche per delle presunte foto di nudo circolate sul suo conto. Essendo ...

Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso festeggia il traguardo raggiunto : Barbara d’Urso felice per Pomeriggio 5: il comunicato stampa Pomeriggio Cinque è ormai da qualche anno uno dei programmi più apprezzati, e discussi, del panorama televisivo italiano. Dopo gli ascolti record collezionati durante la passata stagione, in molti si chiedevano se Barbara d’Urso sarebbe riuscita a raggiungere lo stesso traguardo anche nel corso di quest’anno. La risposta, dopo qualche settimana dalla messa in onda ...

Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia a Pomeriggio 5/ Barbara d’Urso mette la pace tra ex? Le dichiarazioni : Lo scorso maggio era sbocciata la passionale storia d’amore tra Biagio D’Anelli ed Emanuela Tittocchia. L’ex gieffino aveva raccontato la loro storia e tornano oggi a Pomeriggio 5.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:38:00 GMT)

Francesca Cipriani mette in imbarazzo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 : Barbara d’Urso: Francesca Cipriani commette una gaffe a Pomeriggio 5 Francesca Cipriani è uno degli opinionisti fissi di Pomeriggio 5, il famoso programma condotto da Barbara d’Urso. Oggi, la bella showgirl ha commesso in diretta una gaffe che sicuramente non è passata inosservata né ad Antonio Ricci, il famoso papà di Striscia la Notizia, ma nemmeno dal pubblico da casa. Cosa è successo? Francesca ha chiesto alla bella conduttrice ...

Barbara D'Urso travolta - la clamorosa rissa a Pomeriggio 5 tra Lady Sallusti e Fabiana Britto : 'Le corna...' : Caos a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso travolta dal fuoco incrociato di due gallette in studio, la brasiliana Fabiana Britto e Patrizia Groppelli, giornalista e attuale compagna di Alessandro Sallusti. È ...

Barbara D'Urso - caos in diretta a Pomeriggio 5. Fabiano Britto : 'Justine Mattera con la p*** di fuori e io...' : 'Modera i toni'. Barbara D'Urso ha invitato Fabiana Britto in studio a Pomeriggio 5 ma forse se n'è presto pentita. La prosperosa modella cuvy brasiliana ha rivendicato con orgoglio le sue foto di ...

“Tutta di fuori”. Fabiana Britto non si pone più limiti. Cosa combina a Pomeriggio Cinque : Barbara d’Urso è una furia : Fabiana Britto è incandescente. Quando c’è lei a Pomeriggio Cinque il trash è sempre dietro l’angolo. Già la scorsa settimana, infatti, la modella curvy ha infiammato gli animi della platea scelta da Barbara d’Urso. Dopo aver letto il parterre di ospiti i telespettatori erano pronti a ‘gustarsi’ una scena simile. Sì, perché nel salottino di Carmelita ha trovato spazio, come spesso accade, Fabiana Britto. La super ...

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque lancia una frecciatina alla Rai che risponde alla conduttrice con un comunicato ufficiale. Guarda il VIDEO : Barbara D’Urso questa sera sarebbe dovuta essere ospite da Bianca Berlinguer a Cartabianca, ma qualcosa sembrerebbe essere andato storto dato che la Rai, dopo settimane di trattative, ha imposto un veto sulla conduttrice. A raccontare questo retroscena è stata proprio la D’Urso su Instagram con un post dalla vena polemica, in cui ringrazia pubblicamente la Berlinguer mettendo a tacere eventuali rumor su una ipotetica maretta fra le due: a ...

BARBARA D'URSO - RAI BLOCCA INTERVISTA A CARTABIANCA/ Le spiegazioni della conduttrice a Pomeriggio 5 : Rai BLOCCA l'INTERVISTA di BARBARA D'URSO a CARTABIANCA: veto da Viale Mazzini contro la regina di Mediaset. "Bianca Berlinguer mi ha chiamato molto dispiaciuta". Cosa c'è dietro?(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Pomeriggio 5 - Silvia Corrias risponde a Eva Henger : Barbara d’Urso replica a tono : Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: “Eva dice cose non vere” A Pomeriggio Cinque oggi è andato in onda il terzo – e forse ultimo – capitolo della diatriba che in questi giorni ha spinto Eva Henger a scagliarsi contro Silvia Corrias, ex moglie Lucas Peracchi (ovvero l’attuale fidanzato della figlia Mercedesz). la […] L'articolo Pomeriggio 5, Silvia Corrias risponde a Eva Henger: Barbara ...

Silvia Corrias contro Barbara D'Urso/ Video - "Non accetto lezioni morali da nessuno" : è scontro a Pomeriggio 5 : Silvia Corrias contro Barbara D'Urso, volano frecciatine in diretta a Pomeriggio 5. "Non accetto lezioni morali da nessuno", la conduttrice replica "Se sei orgogliosa di questo..."(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 18:40:00 GMT)