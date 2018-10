Polonia | analisi | crescita economica dovrebbe rallentare nel prossimo periodo

Volley - Mondiali 2018 : chi raggiungerà la Final Six? L’analisi dei gironi della seconda fase : Italia - USA - Polonia favorite : Si sono definiti i gironi della seconda fase dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria nel weekend del 21-23 settembre. Le migliori 16 Nazionali sono state divise in quattro gironi e si sono portate dietro tutti i risultati ottenuti nella prima fase . Le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde accederanno alla terza fase che prevede due Pool tra tre squadre ciascuna prima delle semi Final i ...

Nations League 2018-2019 - analisi convocati Italia. Tra conferme e grandi novità - gli azzurri per rinascere contro Polonia e Portogallo : L’Italia è pronta per tornare in campo dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e le tre amichevoli disputate prima della rassegna iridata che ci ha visto assenti per la prima volta dopo 60 anni. Gli azzurri affronteranno Polonia e Portogallo (7 e 10 settembre) nelle prime due partite della Nations League, la nuova competizione organizzata dalla UEFA per aumentare il numero di incontri con i tre punti in palio: c’è tanta ...