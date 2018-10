Piloti e assistenti di volo di Alitalia pronti allo sciopero

: Dopo un’estate calda, sono attesi nuoviin casa: il sindacato Cockpit ha annunciato per mercoledì 12 settembre una nuova mobilitazione di 24 ore in Germania. La prima che vedrà siasiadi volo incrociare le braccia. E in tutta risposta laha già cancellato 150 dei 400 voli da e per la Germania in programma. Ma non solo, è fissata per il 28 settembre la data del prossimo sciopero congiunto in sette ...