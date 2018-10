Piazza Affari sulle montagne russe | chiude in calo dello 0 | 23%

Alta tensione sui mercati : lo spread chiude a quota 302 - Piazza Affari giù : Mentre il ministro dell'Economia Tria è tornato in anticipo da Lussemburgo per lavorare alla nota di aggiornamento del Def che Di Maio annuncia per domani in Parlamento, è attesa in serata ba Palazzo ...

Piazza Affari limita danni dopo botta e risposta Governo-Ue. Ma lo spread sfonda i 300 punti : Lo scontro verbale tra Roma e Bruxelles sui saldi di bilancio italiani e sulla tenuta dei conti pubblici tiene alta la tensione sui Btp e su Piazza Affari che tuttavia, anche grazie alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio Conte (euro definito "irrinunciabile") recupera nel pomeriggio e chiude in calo contenuto. Tuttavia lo spread Btp/Bund ha chiuso al massimo di giornata...

Piazza Affari : spinge in avanti Aeffe : Effervescente la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,96%. La tendenza ad una settimana di Aeffe è più fiacca ...

Safilo scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : In forte ribasso il produttore di occhiali da sole e da vista , che mostra un disastroso -4,31%. L'andamento di Safilo nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Spread schizza a 295 punti - Piazza Affari apre in calo : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti base dai 284 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp schizza al 3,40%. I mercati sono in agitazione dopo il rientro anticipato del ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria a Roma dal Lussemburgo. Tria non parteciperà alla riunione dell'Ecofin di oggi. "Ho molto impegni" ha detto il ministro smentendo qualsiasi retroscena dopo che ...

Banche sotto pressione a Piazza Affari : i report di Citi e BofA : ... secondo la quale l'aumento del costo del debito italiano e l'allargamento dei differenziali di rendimento potrebbe minare la capacità delle Banche di finanziare l'economia reale, cosa che porterebbe ...

Piazza Affari : vendite diffuse su Cerved Group : Si muove in profondo rosso Cerved Group , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,38% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Pirelli in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che passa di mano in perdita del 2,25%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pirelli evidenzia un andamento ...

Piazza Affari : calo per doBank : Retrocede il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , con un ribasso dell'1,93%. L'andamento di doBank nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...