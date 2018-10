Piazza Affari azzera perdite con recupero BTP - bancari in rimonta. FTSE MIB -0 - 01% : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...

Spread schizza a 295 punti - Piazza Affari apre in calo : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi decennali apre oggi 2 ottobre 2018 in netto rialzo, sopra 295 punti base dai 284 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp schizza al 3,40%. I mercati sono in agitazione dopo il rientro anticipato del ministro dell'Economia italiano Giovanni Tria a Roma dal Lussemburgo. Tria non parteciperà alla riunione dell'Ecofin di oggi. "Ho molto impegni" ha detto il ministro smentendo qualsiasi retroscena dopo che ...

Banche sotto pressione a Piazza Affari : i report di Citi e BofA : ... secondo la quale l'aumento del costo del debito italiano e l'allargamento dei differenziali di rendimento potrebbe minare la capacità delle Banche di finanziare l'economia reale, cosa che porterebbe ...

Piazza Affari nervosa con il botta e risposta Governo-Ue. Spread in zona 300 punti : Milano in calo ma sopra i minimi di giornata. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. Deboli anche le altre Borse europee. In coda al listino milanese St e Poste Italiane...

Piazza Affari : vendite diffuse su Cerved Group : Si muove in profondo rosso Cerved Group , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,38% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si ...

Pirelli in caduta libera a Piazza Affari : Aggressivo ribasso per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che passa di mano in perdita del 2,25%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Pirelli evidenzia un andamento ...

Piazza Affari : calo per doBank : Retrocede il Gruppo specializzato nei servizi per la gestione dei crediti problematici , con un ribasso dell'1,93%. L'andamento di doBank nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...

Piazza Affari : netto calo registrato da Bio on : Pressione sulla società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,73%. Lo scenario su base settimanale di Bio on rileva un allentamento ...

Italia nel mirino : Piazza Affari in rosso - spread vola a 300 : Milano, 2 ott., askanews, - Italia nel mirino dei mercati sulle tensioni per la manovra mentre cresce la tensione sull'asse Roma-Bruxelles. Piazza Affari maglia nera in Europa, con l'indice Ftse Mib ...

Seduta molto negativa per il comparto bancario a Piazza Affari - -2 - 44% - - Banca MPS si muove verso il basso : Rosso per il settore Bancario italiano che supera l'andamento in discesa dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto la giornata a quota 8.729,67 con una perdita di 219,3 punti rispetto ...

Italia nel mirino : Piazza Affari in rosso - spread vola a 300 : Milano, 2 ott., askanews, - Italia nel mirino dei mercati sulle tensioni per la manovra mentre cresce la tensione sull'asse Roma-Bruxelles. Piazza Affari maglia nera in Europa, con l'indice Ftse Mib ...

Borse - Piazza Affari giù con spread in zona 300 punti. Banche a picco : Milano in netto calo con le Banche sotto pressione, raffica di sospensioni in asta. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...

Spread apre in rialzo a 295 punti - Piazza Affari negativa : ore 16.20 Manovra, Tria rientra a Roma e non partecipa all'Ecofin Il ministro dell'Economia Giovanni Tria impegnato nei lavori all'Eurogruppo di Lussemburgo, anticiperà il rientro a Roma e non ...

Borse - Piazza Affari giù con spread a 300 punti. Banche a picco : Milano in netto calo con le Banche sotto pressione, raffica di sospensioni in asta. Pesano le critiche di Bruxelles alla manovra italiana. Sotto pressione anche l'euro. In rosso, ma con cali inferiori al punto percentuale, le altre Borse europee...