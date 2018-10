PEUGEOT a Parigi con tre anteprime mondiali

PEUGEOT - Il video teaser della concept che debutterà a Parigi : La Peugeot rompe gli indugi pubblicando il primo video teaser della concept che sarà esposta in anteprima mondiale al Salone di Parigi. Dopo l'immagine del frontale pubblicata dal designer Gilles Vidal, ora siamo in grado di vedere la coda della vettura, dove si fanno notare le luci led verticali con tre elementi separati. Dietro ricorda la 504 Coupé. Se ai più giovani l'insieme può ricordare la Ford Mustang, appare invece chiaro come la ...