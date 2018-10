Perché si fa propaganda contro i vaccini sulla rivista dell’Ordine dei biologi? : (Foto: Chris Livingston/Getty Images) Chi è debole di cuore (e ha a cuore la scienza) dovrebbe astenersi dal leggere il numero di settembre del Giornale dei biologi, ossia l’emanazione editoriale mensile dell’Ordine nazionale Onb. Il titolo in copertina (vaccini – non basta l’efficacia, ci vuole anche la sicurezza) è solo l’esordio di una sostanziale propaganda contro le pratiche vaccinali, in aperta antitesi contro ...