Perché per i mercati e i partner Ue l’Italia è la nuova Grecia

Erano fighetti - svizzeri e intellò. Ecco Perché si chiamano Young Boys : In Svizzera il calcio è nato come una cosa da fighetti. L'avevano portato gli studenti britannici delle Università di Ginevra e Losanna sul finire degli anni Sessanta dell'Ottocento, aveva poi attecchito a Berna e da lì si era diffuso nel resto del paese. I ragazzotti delle famiglie della ricca borg

Pensioni - Perché puoi saltare la riforma della Fornero : le clausole di salvaguardia di Giovanni Tria : Gira che ti rigira, Elsa Fornero non si tocca mai. Secondo il Messaggero , il ministro dell'Economia Giovanni Tria sta valutando tutte le ipotesi legate a una manovra con deficit al 2,4 per cento , che porta con sé la scommessa, difficile, di una crescita all' 1,6% , rispetto allo 0,9 ...

Chi è Mimmo Lucano e Perché è stato arrestato : Le accuse contro Domenico Lucano, sindaco di Riace, simbolo dell’accoglienza diffusa in Italia. Leggi

Vieni da me - Flavia Vento massacra Teo Mammucari : 'Non gli devo niente - Perché mi ha rovinato' : Flavia Vento, 41 anni, ex valletta, si sfoga contro il suo Pigmalione: 'Io non devo niente a Teo Mammucari , anzi se non avessi fatto Libero sarebbe stato meglio". Così Flavia Vento questo pomeriggio ...

Grande Fratello Vip - guerra fra ex velini. Pierpaolo Pretelli : «Ecco perchè ho litigato con Elia Fongaro» : 'In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di 'Striscia La Notizia' ed attuale concorrente del GF Vip, il biondo, che ora biondo non è, Elia Fongaro!', sono ...

GFVip - guerra fra ex velini. Pierpaolo Pretelli : «Ecco perchè ho litigato con Elia Fongaro» : 'In questa settimana molte persone mi hanno fatto domande in merito al mio ex collega di 'Striscia La Notizia' ed attuale concorrente del GF Vip , il biondo, che ora biondo non è, Elia Fongaro!', sono ...

NBA – Kyrie Irving fa marcia indietro : “terra piatta? Ho sbagliato a dirlo Perché…” : Kyrie Irving fa marcia indietro sulla questione della terra piatta: la stella dei Celtics sente di dover chiedere scusa Qualche mese fa Kyrie Irving aveva sorpreso tutti con alcune dichiarazioni particolari legate alla forma della terra. La stella dei Celtics ha ‘negato’ anni e anni di studi, definendo la terra piatta come il parquet che solca in ogni partita e non sferica come la palla che é abituato a tenere in mano. Un ...

Salute - vitamina D : ecco Perché è così importante e come aumentarne i livelli durante i mesi freddi attraverso l’alimentazione : Nei mesi freddi e grigi dell’autunno e dell’inverno, ottenere abbastanza vitamina D in maniera naturale attraverso i raggi del sole può essere un’impresa quasi impossibile. La vitamina D è prodotta sotto la pelle da una reazione al sole ed è essenziale per regolare i livelli di calcio e fosfato nel corpo. Una carenza di vitamina D può portare all’indebolimento delle ossa, stanchezza e altre complicazioni e può essere indicata da numerosi ...

La storia di Luca - in sciopero della fame Perché rivuole il suo lavoro : Dal maggio del 2017 è senza sussidi e lavoro. In quel momento comincia la sua protesta, ma a un anno di distanza ancora...

Ragazzina di 17 anni segregata in casa Perché lesbica. Indagata la madre : Grazie alla denuncia del Gay Center la giovane è stata liberata. La madre deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona

Gay : Roma - minorenne segregata in casa un anno Perché lesbica : Una ragazza minorenne segregata in casa da quando, un anno fa, i genitori hanno scoperto che è lesbica. Un incubo finito solo pochi giorni fa, quando la giovane ha contattato servizio Gay Help Line 800 713 713 di Gay Center, che ha denunciato la vicenda. La 17enne, riferisce il portavoce di Gay Center Fabrizio Marrazzo, ha raccontato una situazione familiare molto grave, da quando i genitori, un anno fa, hanno scoperto che era ...

Segregata dai genitori Perché lesbica : 15.52 Tenevano la figlia Segregata in casa perché lesbica. Questa la storia di una ragazzina di 17 anni denunciata dal Gay Center che la scorsa settimana è riuscito col supporto delle Forze dell'Ordine, ha sottrarsi al sequestro. La ragazza era riuscita a scappare due volte ma la prima, essendo minorenne, era stata riconsegnata ai genitori. La seconda volta si era rivolta al Gay elp Line 800 713 713 che ha permesso di metterla in una ...

Roma - 17enne segregata in casa Perché lesbica : È l'associazione GayCenter a denunciare un nuovo caso di omofobia a Roma, stavolta avvenuto tra le mura domestica. Una ragazza di 17 anni è stata segregata in casa per settimane dai suoi genitori e costretta a vivere in un clima di continua violenza per un solo motivo: la sua omosessualità.La ragazza viveva in un clima di continua violenza ed era sequestrata in casa, dove i familiari non la facevano più uscire. Quando rimaneva sola in casa, i ...

Migranti : Perché è stato arrestato Mimmo - il sindaco di Riace : Diventato noto a livello internazionale per la sua politica di accoglienza, che ha fatto risorgere il paese calabrese, Domenico Lucano è ai domiciliari