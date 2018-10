Perché oggi è la “Festa dei nonni”

PAGAMENTO PENSIONI OTTOBRE 2018/ Inps - calendario aggiornato : Perché si può prelevare già da oggi : PAGAMENTO PENSIONI Inps OTTOBRE 2018, calendario aggiornato: quando presentarsi agli sportelli per riscuotere l'assegno. Le ultime notizie: giorno bancabile e variazioni(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 19:00:00 GMT)

Gravi problemi al sito Ryanair oggi 1 ottobre : Perché voli cancellati da novembre? : Non di poco conto i problemi al sito Ryanair registrati oggi 1 ottobre. Non che le pagine web della compagnia non siano raggiungibili da parte dei numerosi clienti ma molti di questi segnalano un'anomalia davvero vistosa, con i voli cancellati dal proprio profilo, in particolare quelli programmati per il mese di novembre. Cerchiamo di capire quale sia la situazione attuale e se esiste per il momento un feedback dell'azienda in merito ...

Google compie 20 anni/ Video - Perché si celebra oggi 27 settembre : doodle celebrativo e tante iniziative : Google compie 20 anni, perché si festeggia oggi 27 settembre: i successi del noto motore di ricerca, il doodle e le iniziative di oggi per festeggiarlo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:47:00 GMT)

Equinozio d'autunno/ Oggi 23 settembre - addio estate 2018 : Perché è arrivato in ritardo (spiegato facile) : Autunno 2018, quando inizia la nuova stagione? La data dell'Equinozio di settembre che segna la fine definitiva dell'estate. Ecco il significato di questo importante evento.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Cos’è l’equinozio d’autunno - e Perché era proprio oggi : È il momento preciso in cui finisce l'estate e inizia l'autunno: quest'anno è stato alle 3.54 di stamattina The post Cos’è l’equinozio d’autunno, e perché era proprio oggi appeared first on Il Post.

Equinozio - oggi inizia l’Autunno : Perché si chiama così questa stagione dell’anno? : oggi 23 settembre 2018, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, è scattato l’Equinozio d’autunno, il giorno che segna l’inizio della stagione che segue all’estate e che precede l’inverno. Ma da cosa deriva la parola “autunno”? L’origine si fa risalire al participio passato del verbo latino “augere”. Augere, che significa “aumentare”, “arricchire”, diventa – con il suo participio passato – ...

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco Perché non è oggi 21 Settembre : Nonostante quel che si ritiene comunemente, le stagioni astronomiche non iniziano sempre il giorno 21 (che sia Settembre, dicembre, marzo e giugno), ed infatti l’Equinozio, il primo giorno d’autunno, quest’anno cade il 23 Settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana. Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il 24 Settembre, sempre in orari diversi. La variazione del momento in cui avviene è causato ...

La Vita in diretta/ Oggi - 17 settembre - non va in onda : ecco perchè : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sono ancora al loro posto a La Vita in diretta ma questa sero pomeriggio il programma non andrà in onda. ecco perché e cosa troveremo su Rai1(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:51:00 GMT)

Rincari bollette luce e gas - vino - pasta - verdura : Perché i prezzi potrebbero crescere ancora - InvestireOggi.it : Il quadro si completa con le previsioni di Confcommercio sui consumi delle famiglie e il rallentamento dell'economia.

Problemi demo di FIFA 19 oggi 13 settembre - Perché non funziona PSN : La demo di FIFA 19 è stata ufficialmente rilasciata negli store virtuali e, come ogni anno, purtroppo si presentano Problemi nei server dei vari store. In molti sono già riusciti a scaricare la demo di FIFA, ma le segnalazioni di Problemi al PSN sono in ripido aumento e sembrano non placarsi in questi ultimi minuti. In particolare il sito DownDetector segnala un incremento delle interruzioni al servizio PSN: ciò renderebbe impossibile ...

Bce - Perché oggi Francoforte confermerà la fine del Quantitative easing : Solo una forte minaccia di recessione o di disinflazione potrebbe spingere il consiglio direttivo a riconsiderare la decisione di interrompere gli acquisti di titoli a fine dicembre. ...

Perché oggi la Bce confermerà la fine del qe : Solo una forte minaccia di recessione o di disinflazione potrebbe spingere il consiglio direttivo a riconsiderare la decisione di interrompere gli acquisti di titoli a fine dicembre. ...