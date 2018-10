Perché il sindaco di Riace è stato arrestato

Reggio Calabria - le spese "pazze" del Comune per "Festa di Madonna" : "caro Sindaco - Perché i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta ci ... : ... 'i concerti di Renzo Arbore ed Ermal Meta costano 178 mila euro' " Sindaco Giuseppe Falcomatà, come mai gli spettacoli di festa di Madonna vengono pagati il 130% in più rispetto alle altre Città ...

Cosenza-Verona - la partita rinviata Perché il campo è impraticabile. Tifosi imbufaliti con il sindaco Occhiuto : “Vergogna” : Ai cosentini puoi costruire il megaponte di Calatrava utilizzando i fondi che la Regione Calabria ha elargito per l’edilizia sociale. Puoi organizzare anche una mostra di Van Gogh nel Museo multimediale e far condividere l’ingresso con il Mc Donald’s. Puoi addirittura chiedergli che con i soldi pubblici vengano pagati i debiti personali del sindaco. Quello che non puoi fare ai cosentini è fargli perdere 3 a 0 a tavolino la partita che la squadra ...

Demanio - Reggi : «Mi hanno mandato via solo Perché sono stato un sindaco Pd» : «Ero certo che il governo avrebbe applicato lo spoil system nei miei confronti», dice Roberto Reggi, ex direttore dell'Agenzia del Demanio, ma a lasciarlo amaReggiato è la forma scelta dal ministro ...

Il sindaco di Riace : "Faccio lo sciopero della fame Perché il nostro modello di accoglienza rischia di morire" : Lo ha chiamato "digiuno di giustizia" perché, con il suo sciopero della fame, vuole protestare contro "le ingiustizie che da circa due anni stiamo subendo come comunità di accoglienza". Domenico Lucano, sindaco di Riace, - il Comune in provincia di Reggio Calabria dove da anni ha creato un sistema di accoglienza diffusa dei migranti - è al secondo giorno di sciopero della fame. Ha spiegato le motivazioni del suo gesto con un ...