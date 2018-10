Perché i cibi dietetici ti fanno ingrassare

Romina Carrisi dimagrita paurosamente/ Ecco i cibi che non può mangiare Perché intollerante al nichel : Romina Carrisi , figlia di Al Bano e Romina Power, è apparsa visibilmente dimagrita . "Sono intollerante al nichel ", ha rivelato sui social, mentre oggi è in procinto di...(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Cibi fermentati : cosa sono e Perché fanno bene alla salute : In ogni boccone che mangiamo ci sono batteri microscopici e funghi. Nonostante saponi antibatterici, creme antimicotiche e medicine antibiotiche, non c'è modo di sfuggire loro. E forse non sempre è un male. Oggi sappiamo infatti che i batteri sono essenziali per la nostra vita.Il microbiota, ovvero l'insieme dei batteri buoni e cattivi che vivono nella nostra pancia, digerisce il cibo, ci protegge da organismi potenzialmente ...

Ex maestra no vax : le mamme “pensano che dopo un vaccino il figlio diventerà invincibile e invece si assentano una settimana Perché stanno male” : “Quando vedo i bambini dover fare un vaccino è sempre molto tosta. Vedi tanta illusione da parte delle mamme che pensano che dopo un vaccino il figlio diventerà invincibile e invece si assentano una settimana perché stanno male“: lo ha dichiarato una ex maestra no vax, contattata da Andrea Lupoli, conduttore del programma “Genetica Oggi” in onda su Radio Cusano Campus, che si è finto interessato alle iniziative del gruppo ...