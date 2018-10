Per Tripoli non ci sono più lacrime

Moavero : ambasciata Tripoli resta aPerta : 21.20 L'ambasciatore italiano a Tripoli, Perrone,è "rientrato autonomamente in Italia in seguito a proteste in piazza" e "per timori sulla incolumità sua e di alcuni collaboratori" dopo la battaglia tra le milizie a Tripoli. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Moavero Milanesi, alle commissioni congiunte Esteri di Senato e Camera. "L'ambasciata a Tripoli resta aperta e operativa", ha aggiunto Moavero. Poi: "Siamo in disaccordo con la ...

Libia - Unhcr : "Donne e bambini torturati a Tripoli"/ Ultime notizie : "Criminali si spacciano Per agenti Onu" : Libia, Unhcr: "Donne e bambini torturati a Tripoli. E i criminali si spacciano per agenti Onu". Le Ultime notizie sulle denunce dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

Libia : firmato accordo Per cessate il fuoco a Tripoli : L'iniziativa francese va in sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite per mantenere uno scenario di uscita dalla crisi politica". Nel frattempo, approfittando del caos di queste ore, centinaia di

Libia - l’Onu annuncia accordo Per il cessate fuoco a Tripoli : Dopo giorni di intensi combattimenti attorno alla capitale Tripoli costati la vita ad almeno 60 persone tra cui alcuni civili, l'Onu ha annunciato il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco tra le milizie in campo. Soddisfazione è stata espressa congiuntamente anche dai governi di Francia, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.Continua a leggere

LIBIA - GOVERNO : "CONFERENZA DI PACE IN ITALIA"/ Ultime notizie : scontri - accordo Per tregua a Tripoli : LIBIA, GOVERNO: "Conferenza di PACE in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.

Libia - ripresi gli scontri a Tripoli «Nuovo Pericolo Isis Per l'Europa» : Nuove violenze neio quartieri periferici della città. Un incendio sarebbe divampato nell'ambasciata degli Stati Uniti. L'Ue: «Posizione unita degli Stati»

Libia - ripresi gli scontri : 'Almeno 50 morti' A fuoco l'ambasciata degli Usa a Tripoli Site : "Rischio terrorismo Per l'Europa" : Sono almeno 50 le vittime degli scontri tra gruppi rivali che da giorni imperversano a Tripoli. A fornire i dati è stato il ministero della Sanità, spiegando che ai morti si aggiungono anche almeno 138 feriti. Tra le vittime figurano almeno 25 civili, secondo la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia. Dopo una pausa di qualche ora, i combattimenti sono ricominciati a fine mattinata a sud della capitale, poco prima dell'inizio

LIBIA - STATO D'EMERGENZA A TRIPOLI/ Resta aPerta ambasciata italiana : Salvini contro Macron - "Colpe francesi" : LIBIA, caos a TRIPOLI: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata Resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".

Libia nel caos - stato d'emergenza - ribelli in marcia verso Tripoli. Evacuati alcuni italiani ma l'ambasciata resta aPerta : Evacuata l'ambasciata d'Italia a Tripoli: vanno via diplomatici e tecnici, restano solo cinque dipendenti. La Farnesina precisa che la sede resta aperta, ma con una presenza più

Perché a Tripoli è tornata la guerra : È dal 2014 che le milizie creano e disfano alleanze per controllare la capitale, tanto che si è arrivati a un punto di rottura. Leggi