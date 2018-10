Pensioni | scompaiono le penalità dalla quota 100 ma salgono le soglie dei

Blastingnews

: RT @MicPelli: @CarloCalenda Finalmente. Bravi. C'era bisogno di una bella manifestazione contro l'aumento delle pensioni minime. Se scompai… - Vincentne : RT @MicPelli: @CarloCalenda Finalmente. Bravi. C'era bisogno di una bella manifestazione contro l'aumento delle pensioni minime. Se scompai… - 000Salvatore : RT @MicPelli: @CarloCalenda Finalmente. Bravi. C'era bisogno di una bella manifestazione contro l'aumento delle pensioni minime. Se scompai… - DanieleZoldan : RT @MicPelli: @CarloCalenda Finalmente. Bravi. C'era bisogno di una bella manifestazione contro l'aumento delle pensioni minime. Se scompai… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Adesso c’è solo da attendere il varo di100 che presumibilmente avverra' nella legge di Bilancio. Dal prossimo gennaio, dopo naturalmente tutti i passaggi burocratici del provvedimento, a partire dai decreti di attuazione, la100 potrebbe diventare la novita' più importante degli ultimi anni a livello previdenziale. Dopo la nota di aggiornamento del Def, la misura appare molto probabile, anche se adesso si tratta di trovare la quadratura del cerchio con i problemi di bilancio e di spesa pubblica. E sono le coperture finanziarie l’ostacolo più insidioso che ha la misura in questa fase di lavorazione. Eta' minima di accesso, soglia dei contributi previdenziali da raggruppare, penalizzazioni di assegno e ricalcolo contributivo VIDEOsono gli aspetti della misura in via di valutazione. Le ultime novita' sono abbastanza importanti perché proprio su questi aspetti che ...