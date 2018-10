Pensioni | niente Quota 41 a partire dal prossimo anno e stop all' adeguamento di 5 mesi

Niente proroga per opzione donna e anticipo Pensionistico - bocciata proposta di Fdi : Ormai appare chiaro che il governo punta tutto sulla ormai famosa quota 100 come misura previdenziale da varare nella prossima legge di Bilancio. Non c’è spazio per altro, pertanto Niente quota 41 per tutti i precoci e nemmeno per quelle misure gia' provate negli ultimi anni e che potevano essere prorogate. Parliamo di opzione donna e Ape sociale, due misure che consentono a particolari tipologie di soggetti di accedere ad alcune forme di ...