Pensioni | calendario pagamenti Ottobre 2018 | novità Card Inps e Poste Italiane

newsinforma

(Di martedì 2 ottobre 2018), ultime notizie al 02/10 – Ecco ilufficiale riguardante le giornate in cui bisognerà presentarsi presso gli sportelli bancari per riscuotere l’assegnostico.pagamento dellee norme di riferimento Fino al 2015, il pagamento dei trattamenti previdenziali da parte dell’era previsto a partire dal secondo giorno bancabile del mese. Questo per effetto della Legge di Bilancio(Legge 27 dicembre 2017, n. 205, all’art. 1 comma 184) che ha sostituito il comma 302 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 2014). Oggi, il pagamento delleavviene il primo giorno del mese di riferimento. L’accredito degli assegnistici non sarà mai effettuato nei giorni festivi e neanche nelle domeniche. Nel mese di, questo problema non si verificherà, dato che giorno 1 ...