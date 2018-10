Pd Lazio | gestione Raggi ancor peggio di Alemanno | città allo sfascio

Lazio - Inzaghi presenta il derby in conferenza : “Partita diversa dalle altre - la gestione dello stress farà la differenza” : A tre giorni dal match contro l’Udinese, la Lazio di Simone Inzaghi tornerà in campo nel derby della Capitale contro la Roma. Nella conferenza pre-gara, il tecnico biancocelesti ha presentato la partita: “È una partita diversa dalle altre. Arriva dopo un turno infrasettimanale, questo ci dà qualche giorno in meno di riposo ma ci ha permesso di accumulare meno stress, la cui gestione può fare la differenza. Poi il derby bisogna ...

“Terremoto nel Pacifico - onde di tsunami attraverseranno l’oceano e toccheranno tutta la costa sudamericana” : comunicazione e gestione dell’emergenza - il mese prossimo la simuLazione “PacWave18” : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha reso noto che 11 Paesi latinoamericani che si affacciano sull’Oceano Pacifico parteciperanno il mese prossimo a “PacWave18“, una simulazione anti-tsunami per testare i loro sistemi di comunicazione e gestione delle emergenze. L’esercitazione è 8ª di questo tipo, dopo la prima realizzata nel 2006 e la più recente del ...

Il nuovo video diario di F1 2018 svela i miglioramenti nella simuLazione e nella gestione delle auto : Codemasters ha pubblicato oggi la terza parte della serie dei diari di sviluppo di F1 2018, il videogame ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2018, spiegando nel dettaglio come il nuovo gioco vanti la più autentica simulazione di gestione delle auto di F1, mai vista nel franchise.La terza delle quattro parti dei diari di sviluppo rivela che la simulazione e la gestione delle auto di F1 2018 sono migliorate in maniera significativa ...

GPI vince gara per gestione call center e sportelli aziende sanitarie Lazio : Teleborsa, - GPI è stata notificata l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di software e servizi per la gestione dei call/Contact center dell'intera Regione Lazio e degli sportelli di 13 ...

GPI vince gara per gestione call center e sportelli aziende sanitarie Lazio : GPI è stata notificata l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura di software e servizi per la gestione dei call/Contact center dell'intera Regione Lazio e degli sportelli di 13 aziende sanitarie ...