Pastore Tedesco | caratteristiche e origine

Fondi - medico aggredito e ucciso da un Pastore tedesco : Il cane ha aggredito lo psichiatra sessantenne e un altro uomo che ha cercato di soccorrerlo. L'uomo, ricoverato in ospedale, è morto nella notte

Morso da un Pastore Tedesco mentre gioca a pallone : 16enne in ospedale : Approfondimenti Morso al volto da un Pitbull: paura per un giovane a Maiori 3 agosto 2018 Paura, questa mattina, in Piazza della Repubblica ad Eboli , dove un ragazzo di 16 anni è stato Morso da un ...