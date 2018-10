Parlamento Ue | Tajani sanziona ex eurodeputata M5s Moi per “molestie psicologiche”

Parlamento Ue approva la direttiva sul copyright. Di Maio : “Una vergogna”. È scontro con Tajani : Il Parlamento europeo ha approva to la direttiva sul copyright: dà così il via libera ai negoziati con il Consiglio Ue. Lega e M5s hanno votato contro e Luigi Di Maio attacca: "Una vergogna europea, viene introdotta la censura preventiva". A lui replica il presidente dell'Euro Parlamento , Antonio Tajani : "Chiedo al presidente del Consiglio Conte di prendere le distanze dalle dichiarazioni infamanti di Di Maio ".Continua a leggere

