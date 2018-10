Palumbo | vicinissimi a riapertura storico spazio sociale Brancaleone

romadailynews

(Di martedì 2 ottobre 2018) Roma – “Siamoalladelloautogestito. Grazie all’impegno di Yuri Bugli, presidente del Consiglio del Municipio Roma III, e Sara Alonzi, presidente della commissione municipale Politiche sociali, i locali di via Levanna 11 potranno essere riconsegnati all’associazione che li ha gestiti per anni, fino alla chiusura avvenuta alla fine del 2016 per effetto di una delibera comunale di riorganizzazione del patrimonio immobiliare capitolino”. “Il III municipio si e’ adoperato per far risorgere la storica realta’e culturale del territorio e ha fornito all’amministrazione gli atti che la mettono in condizione di riconsegnare i locali a chi li ha detenuti per lungo tempo. Speriamo di poter brindare prestissimo a questa importante vittoria del territorio”. Lo dichiara in ...