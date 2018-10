tuttosport

: Pallavolo donne, Italia-Cuba 3-0. Azzurre vincono 3-0 e domani affrontano la Turchia | #ANSA - ansacalciosport : Pallavolo donne, Italia-Cuba 3-0. Azzurre vincono 3-0 e domani affrontano la Turchia | #ANSA - ansacalciosport : Pallavolo donne, Italia-Cuba 3-0. Azzurre vincono 3-0 e domani affrontano la Turchia | #ANSA - Interista100 : MONDIALE PALLAVOLO DONNE Giappone PRIMA FASE GIRONE B ITALIA-Cuba 3-0 (25-11;25-18;25-20) -

(Di martedì 2 ottobre 2018) ANSA, - ROMA, 2 OTT - Terza vittoria di fila per l'ai mondiali difemminile in corso in Giappone: le azzurre di Davide Mazzanti hanno infatti battuto 3-0, 25-11, 25-18, 25-20,. ...