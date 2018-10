Pallanuoto | oggi la Partita del Centenario | un messaggio d’amore per Genova

oasport

(Di martedì 2 ottobre 2018) Tutto pronto per la centesima edizione del campionato di Serie A1 di. Uno sport molto vicino alla Liguria non ha voluto lasciare solain un momento così difficile dopo la caduta del Ponte Morandi: und’amore per il capoluogo ligure arriva dalladel, con un evento di solidarietà alla Piscina Sciorba. A sfidarsialle 18 sono il Settebello guidato da Sandro Campagna e l’All Star Team, una squadra piena di talenti del nostro campionato, guidata da Ratko Rudic e Sandro Bovo, coach rispettivamente di Pro Recco e AN Brescia. Le parole di Campagna alla vigilia: “Non si contano le volte in cui sono passato sul ponte Morandi, come quando dormivano con l’Ortigia ae l’indomani raggiungevamo l’aeroporto. L’ultima volta è stato in occasione della finale di Champions. Il ponte Morandi rappresentava l’unione delle due anime, anche ...