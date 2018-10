Palagiustizia di Bari | avvocato convocato ma l udienza salta perchè la sede non è pronta

Bari - aggiudicata la gara per ospitare il Palagiustizia : sarà trasferito nel palazzo ex Telecom : Il palazzo di giustizia di Bari ha trovato casa. Ma il condizionale è d’obbligo. La Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia ha infatti aggiudicato la gara per la locazione dell’immobile di viale Saverio Dioguardi 1 (palazzo “ex Telecom“), di proprietà della Nova Re SiiQ S.p.A. Al vaglio dei tecnici ora – ai fini della stipula del contratto di locazione – i normali ...

Palagiustizia Bari : è caos trasloco : ANSA, - Bari, 3 SET - Da oggi sono in servizio nell'ex sezione distaccata di Modugno cancellieri e giudici del Tribunale penale di Bari che hanno lasciato il Palagiustizia di via Nazariantz dichiarato ...

Bari - Palagiustizia : il caos È il giorno della scadenza dell'agibilità. Prorogata dal Comune - col diniego del ministero. Che Sisto annuncia ... : Dichiarazione del presidente dell'Ordine degli avvocati di Bari, Giovanni Stefanì: «Il nostro intento oggi è quello di evitare qualsiasi strumentalizzazione politica, lasciando fuori il dibattito tra ...

Palagiustizia Bari : Ferraresi - si sgomberi : ANSA, - Bari, 30 AGO - "Entro il 31 agosto in via Nazariant non deve rimanere nessuno. Non si possono tenere persone in uffici dichiarati a rischio crollo". Lo afferma, in una intervista a 'La ...

Palagiustizia - sindaco di Bari : irresponsabile è Bonafede - non io : Roma, 29 ago., askanews, - 'In attesa dei fatti, il ministro continua a regalarci parole. L'ultima è 'irresponsabile', indirizzata al sottoscritto. Una parola tecnicamente sbagliata, visto che qui l'...

Palagiustizia Bari - il sindaco rinvia lo sgombero. Bonafede : 'Irresponsabile' : Il nuovo termine per risolvere l'emergenza dell'edilizia giudiziaria barese è capodanno. I magistrati della Procura di Bari potranno restare altri 120 giorni nell'immobile inagibile di via Nazariantz. ...

Palagiustizia Bari - si rompe un tubo : allagato il tribunale civile. Fascicoli bagnati e computer in corto circuito : La rottura di un tubo dell’acqua in un bagno, ha causato l’allargamento di un intero piano del Palazzo di giustizia di piazza De Nicola a Bari. Si tratta dello stabile dove hanno sede il tribunale civile, la Corte di appello e – a causa della inagibilità dell’immobile di via Nazariantz – alcune cancellerie penali e il tribunale del Riesame. L’ufficio notifiche e l’ufficio esecuzioni al piano terra del palazzo, sono stati inondati ...

Palagiustizia Bari : pm - sede o paralisi : ANSA, - Bari, 22 AGO - I magistrati della Procura di Bari chiedono "venga individuata, con la massima urgenza, una soluzione che permetta a questo Ufficio di assicurare il servizio di giustizia", ...

E' legge il decreto Palagiustizia Bari : 14.49 L'aula del Senato ha approvato in via definitiva il decreto sul Tribunale di Bari. Il provvedimento è stato approvato con 149sì, 112no e 4 astenuti. Essendo stato già licenziato dalla Camera, il testo è legge. Saranno sospesi fino al 30 settembre 2018 i procedimenti pendenti ma non la convalida di arresti o fermi, giudizi direttissimi, convalida dei sequestri, in processi con imputati in custodia o in casi urgenti.