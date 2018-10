Pagelle Roma Viktoria Plzen | i voti della partita Champions League gruppo G - primo

LIVE Pagelle Roma-Viktoria Plzen in DIRETTA | Voti Champions League 2018-2019 : Pagelle Roma-Viktoria Plzen ROMA Olsen 6: Florenzi 6: Fazio 6: Juan Jesus 6: Kolarov 6: Cristante 6: Nzonzi 6: Pellegrini 6: Under 6: Dzeko 6: Kluivert 6: All. Di Francesco VIKTORIA Plzen: Kozacik 6; Reznik 6, Hubnik 6, Hejda 6, Limbersky 6; Hrosovsky 6, Prochazka 6; Zeman 6, Horava 6, Kovarik 6; Krmencik 6 Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per ...

Pagelle / Roma Lazio (3-1) : finalmente Pellegrini! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Pagelle Roma Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del derby, migliori e peggiori all'Olimpico (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 11:05:00 GMT)

Roma-Lazio - le Pagelle di CM : De Rossi intramontabile. Milinkovic disastroso : E esce col mugugno perché per lui, com'era per Totti che lo segue dalla tribuna,, il gioco è ancora il più bel gioco del mondo. Nzonzi 5,5: Diligente nei compitini facili, si arresta quando bisogna ...

Pagelle Roma-Lazio 3-1 : Pellegrini e Kolarov stellari - Immobile non basta ai biancocelesti : La Roma ha sconfitto la Lazio per 3-1 nel derby capitolino valido per la settima giornata della Serie A 2018-2019. I giallorossi sono passati in vantaggio col tacco di Pellegrini, Immobile ha trovato il pareggio ma poi la punizione di Kolarov e il colpo di testa di Fazio hanno chiuso i conti. Di seguito le Pagelle di Roma-Lazio 3-1. Pagelle Roma-Lazio 3-1 ROMA: OLSEN: 6. Non può molto sul micidiale diagonale di Immobile, per il resto ...

Roma-Lazio 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/22 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Roma-Lazio 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/22 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Roma-Lazio 3-1 - le Pagelle : male Milinkovic - Pellegrini domina : Roma-Lazio 3-1, LA CRONACA– Inizia meglio il derby la Lazio, che nei primi 20 minuti costringe la Roma nella propria metà campo cercando di essere pericolosa in area. I giallorossi escono alla distanza e creano maggiori occasioni con Dzeko prima e Pastore poi, su entrambi però Strakosha è decisivo. La partita viaggia costante sui binari […] L'articolo Roma-Lazio 3-1, le pagelle: male Milinkovic, Pellegrini domina proviene da Serie A ...

Roma-Lazio 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Roma-Lazio 3-1, le pagelle di CalcioWeb – I giallorossi conquistano il primo derby stagionale e iniziano l’operazione rilancio dopo alcune prestazioni non all’altezza. Lazio, invece, che non riesce ad avere continuità e a rendere al massimo anche nei big match della stagione. Migliore in campo Pellegrini; il peggiore è Milinkovic. Roma (4-2-3-1): Olsen 6 – Fa buona guardia alla porta giallorossa, pur non essendo ...

Pagelle/ Roma Lazio : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2018-2019 - primo tempo) : Pagelle Roma Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del derby, migliori e peggiori all'Olimpico (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:17:00 GMT)

Roma-Frosinone - le Pagelle : Pastore e Under dominano : La Roma vince 4 a 0 contro il Frosinone nel match della 6giornata di Serie A . Dopo appena un minuto Cengiz Under , con un missile terra aria, batte Marco Sportiello aprendo subito le danze. I ...

Pagelle/ Roma Frosinone (4-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata) : Pagelle Roma Frosinone (4-0): i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico per la sesta giornata del campionato di Serie A. Vittoria netta dei giallorossi contro i ciociari(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 23:13:00 GMT)

Roma-Frosinone 4-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/26 Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse LaP ...

Pagelle/ Roma Frosinone : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 6^ giornata - primo tempo) : Pagelle Roma Frosinone: i voti della partita che si è giocata allo stadio Olimpico ed è stata valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, in turno infrasettimanale(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:02:00 GMT)

Bologna-Roma 2-0 - le Pagelle di CalcioWeb : 1/21 AS Roma/Fabio Rossi/LaPresse Luc ...