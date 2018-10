Padova Pescara 0-2 | il risultato in diretta LIVE Raddoppia Mancuso

Padova Pescara 0-1 - il risultato in diretta LIVE. Decide il gol di Brugman : Padova-Pescara 0-1 26' Brugman Padova, 3-4-1-2, : Merelli; Cappelletti, Capelli, Trevisan; Contessa, Mazzocco, Mandorlini, Broh; Pulzetti; Clemenza, Bonazzoli. All. Bisoli Pescara, 4-3-3, : Fiorillo; ...

Padova - Pescara 0-0 LIVE : cronaca e risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA DIRETTA ] Padova-Pescara IN DIRETTA 5' Si sta giocando su buoni ritmi, entrambe le squadre stanno giocando a viso aperto. 3' Buona partenza della formazione ...

DIRETTA / Padova Pescara (risultato live 0-0) info streaming video Dazn : Merelli salva su Mancuso! : DIRETTA Padova Pescara, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Euganeo, valida per la sesta giornata della Serie B(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 17:47:00 GMT)

Padova- Pescara : diretta del match di Serie B : La gara di Serie B tra Padova e Pescara ieri non si è potuta giocare a causa del temporale che ha investito il centro Veneto nelle scorse ore. Oggi le condizioni climatiche Sono leggermente migliorate e, dopo qualche pioggia registrata nelle scorse ore adesso a Padova non piove: il match valido per la settima giornata di Serie B si giocherà regolarmente. In questo articolo Vi aggiorneremo in diretta sul match con formazioni ufficiali, azioni, e ...

DIRETTA / Padova-Pescara info streaming video Dazn : recupero Serie B - orario e probabili formazioni : DIRETTA Padova Pescara, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Euganeo, valida per la sesta giornata della Serie B(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:55:00 GMT)

Calcio : Padova-Pescara domani alle 17 : 30 : ANSA, - ROMA, 1 OTT - In accordo con le due società, Padova-Pescara si giocherà domani, 2 ottobre, alle 17:30. Lo comunica la Lega di Serie B a proposito della gara, valida per la sesta giornata del ...

Serie B - Padova-Pescara rinviata per pioggia : ecco quando verrà recuperata : Padova Pescara: i convocati da mister Pillon 3 Il Pescara a Padova per inseguire il primo posto in classifica 4 Pescara-Benevento, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 6 ottobre ...

Il Pescara a Padova per inseguire il primo posto in classifica : Padova Pescara: i convocati da mister Pillon 3 Il Pescara a Padova per inseguire il primo posto in classifica 4 Pescara-Benevento, il prezzo dei biglietti per la partita di Serie B del 6 ottobre ...

Padova-Pescara rinviata : ecco data ed orario del recupero : recupero Padova-Pescara – La Lega B comunica che, in accordo con le due società, la gara tra Padova e Pescara, valevole per la 6a giornata della Serie BKT e rinviata dall’arbitro Volpi a causa dell’impraticabilità del campo dell’Euganeo dovuta alle incessanti piogge che hanno caratterizzato tutta la giornata odierna, si disputerà domani 2 ottobre alle ore 17.30?. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Campo allagato - Padova-Pescara rinviata : ANSA, - PADOVA, 1 OTT - Padova-Pescara, posticipo della sesta giornata di Serie B che doveva iniziare alle 21, è stata rinviata per l'impraticabilità del Campo dello stadio Euganeo, allagato dalla ...

Serie B - rinviata per il maltempo Padova-Pescara : PADOVA - Non è nemmeno iniziata la gara, prevista per stasera, tra Padova e Pescara. Le abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato la serata ha infatti reso impossibile la disputa dell'...

Padova-Pescara - campo impraticabile : la gara di Serie B è stata rinviata : L’incontro di Serie B tra Pescara e Padova è stato rinviato, troppa pioggia allo stadio Euganeo Il terreno di gioco dello Stadio Euganeo di Padova è stato dichiarato impraticabile dall’arbitro Volpi e per questo la partita di Serie B tra la squadra di Bisoli ed il Pescara è stata rinviata. Il maltempo che si è abbattuto sul campo padovano ha portato l’arbitro prima a rinviare la gara di 45 minuti e poi a rimandarla a data ...

Padova-Pescara rinviata : ecco il motivo e la data del recupero [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Ritardo Padova-Pescara : ecco il motivo [FOTO] : 1/16 Paola Garbuio/LaPresse ...