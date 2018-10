Ora la sinistra manda i vigili a lezione di antirazzismo

Pd in piazza del Popolo. Martina : 'Ora una nuova sinistra' : Prima hanno dal palco hanno urlato: 'Siamo 50mila!'. Poi, quando il segretario del Pd, Maurizio Martina, ha appena finito di parlare, rilanciano: 'Siamo 70mila'. Numeri a parte, la manifestazione del ...

A Roma il Pd in piazza contro il Governo Martina : Ora una nuova sinistra | : La mobilitazione in piazza del Popolo. Il segretario dem attacca Salvini, «restituisca i 49 milioni» e Di Maio, «cameriere di Arcore». Renzi: «Resistenza civile contro la deriva venezuelana»

Il Pd in piazza a Roma. Martina : "Non si governa con l'odio - Ora una nuova sinistra" : ... offuscata anche dalla scelta di non dimettersi del ministro dell'Economia. 'Lottare colpo su colpo. E organizzare forme di resistenza civile contro la deriva venezuelana di Di Maio e Salvini. L'...

Martina : Ora nuovo Pd per nuova sinistra : 17.40 "A chi non ci ha votato il 4 marzo dico: abbiamo capito la lezione, voltiamo pagina, adesso però dateci una mano" perché questo governo "è troppo pericoloso". E' l'appello del segretario Pd Martina dal palco di piazza del Popolo. "Noi siamo somma non divisione", sottolinea chiudendo la manifestazione. Serve un "partito di strada" e "meno arroganza".Invoca "un nuovo Pd per una nuova sinistra". E dice: "Siamo fondamentali per ...

Il Pd in piazza a Roma. Martina : “Non si governa con l’odio - Ora una nuova sinistra” : Bandiere del partito, tricolori e bandiere dell’Unione Europea «per l’Italia che non ha paura». È lo slogan scelto dal Partito democratico per chiamare a manifestare, in piazza del Popolo a Roma, quella parte degli italiani lontana dalle politiche del Governo M5S-Lega. Nata contro le posizioni di Salvini in materia di immigrazione, vuole mobil...

D'Alema : 'Se il Governo cade quello dopo sarà peggio - Ora riorganizzare il centrosinistra' : Nella serata di questa domenica 23 settembre alla Festa del Lavoro organizzata da Articolo Uno-MDP a Roma, è intervenuto Massimo D'Alema all'interno di un dibattito sull'attualita' del pensiero marxista, nel quale l'ex Presidente del Consiglio ha comunque parlato anche di temi politici di oggi. Vediamo le parti salienti di quello che ha detto. D'Alema parla dell'attualita' del odierna del pensiero marxista D'Alema ha esordito dicendo: Parlare di ...

Alessadra Mussolini - la verità su 'fascismo' e immigrati : 'Italia sottomessa - ma Ora sinistra ed Europa...' : ' Fascisti ? In Europa c'è un normale sovranismo'. Alessandra Mussolini , intervistata dal Tempo , riporta le cose al loro senso naturale, risponde a tono a Joan Asselborn , il ministro lussemburghese ...

Giulia Bongiorno ad Agorà : 'Parlare di ordine e regole non è essere fascisti' - la lezione alla sinistra : Una sinistra allo sbando, capeggiata dal 'partito- Repubblica ', continua a gridare all'allarme razzismo nonché all'allarme fascismo, fenomeni dei quali la Lega di Matteo Salvini sarebbe responsabile. ...

Bertinotti : “Lo dico con sofferenza : la sinistra ha abbandonato il suo popolo. Ora sta tra la malattia grave e la morte” : “La sinistra in Europa ha abbandonato il proprio popolo. Ora sta tra la malattia grave e la morte”. A dirlo, ospite a L’Aria che Tira, su La7, è Fausto Bertinotti, ex sindacalista ed ex segretario di Rifondazione comunista. “Non mi va di parlare del Pd, basta da solo a farsi danno”. L'articolo Bertinotti: “Lo dico con sofferenza: la sinistra ha abbandonato il suo popolo. Ora sta tra la malattia grave e la ...

Google-Trump : allOra bigG è davvero di sinistra? - : ... nell'odio e nella xenofobia che dilagano non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo; , 00:10:45, Walker cita l'ex premier italiano Renzi e la sua comparazione tra il 'mondo del muro', isolato ...

La sinistra dem spera ancOra in un governo con i 5 Stelle : Il copione è ormai collaudato: Matteo Salvini fa il gradasso (contro inermi immigrati o assai meno inermi pm), la Casaleggio manda l'anima bella di turno a scuotere un po' il capino ("Ma no, ma su, ma dai"), poi arriva Luigi Di Maio a spiegare che c'è stata una mediazione e Lega e Cinque Stelle fanno pace con un bacetto.È andata così pure ieri: il leader del Carroccio ha fatto la sua sceneggiata anti-pm con tanto di super-cliccato scartamento di ...

Nave Diciotti - Toni Capuozzo : "Basta con la pietà. Dov'è Ora la sinistra?" : "Auguro loro di raggiungere la meta che desiderano, ma le leggi parlano chiaro: non otterranno mai asilo in altri paesi, dopo essere stati identificati in Italia. O clandestini per sempre, o rinviati in Italia". Così il giornalista Toni Capuozzo parla dei 50 migranti che erano a bordo della Nave Diciotti e che ora sono scomparsi dal centro di accoglienza della Caritas."Quello che non mi piace è l'uso della pietà. Adesso che quasi la metà di loro ...