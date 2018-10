Ora che dirà Saviano? | il tweet di Salvini sul sindaco di Riace

Roma - figlia segregata in casa perché lesbica/ 17enne fugge e chiama la polizia : Ora vive in comunità : Roma, figlia segregata in casa perchè lesbica: la denuncia dell'associazione Gay Center, la 17enne fugge dai genitori e chiama la polizia. Ora vive in comunità(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:31:00 GMT)

Juventus-Young Boys stasera in tv : a che Ora inizia e su che canale vederla : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Foto: Gianfranco Carozza

Juventus-Young Boys stasera in tv : a che Ora inizia e su che canale vederla : stasera (ore 18.55) si giocherà Juventus-Young Boys, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I bianconeri, reduci dalle sette vittorie consecutive in campionato e dal successo in trasferta sul campo del Valencia, scenderanno in campo all’Allianz Stadium di Torino per affrontare i modesti svizzeri che non dovrebbero riservare particolari problemi ai Campioni d’Italia. I ragazzi dei Massimiliano ...

Roma-Viktoria Plzen - stasera in tv : a che Ora inizia e su che canale vederla : Torna la Champions League di calcio: seconda giornata per la massima competizione europea. In campo la Roma che deve riscattare un esordio tutt’altro che positivo in casa del Real Madrid: servono i tre punti all’Olimpico, dove arrivano i cechi del Viktoria Plzen. Lo stato di forma dei giallorossi è più che positivo dopo la nettissima vittoria nel derby di sabato pomeriggio. La banda di Di Francesco vuole brillare anche in campo ...

WTA China Open – Ostapenko - che figuraccia! Wang le rifila due bagel in meno di un’Ora : Qiang Wang rifila una sonora ripassata a Jelena Ostapenko: la tennista cinese supera l’ex campionessa del Roland Garros con un doppio 6-0 Bastano 56 minuti a Qiang Wang per ottenere una delle vittorie più facili e, allo stesso tempo, più prestigiose della sua carriera. Sul cemento del China Open, sul quale si è presentata come wild card, la tennista cinese ha fatto impazzire il pubblico di casa, rifilando una sonora ripassata a Jelena ...

Bolzano - il duplicato della tessera elettOrale si può avere anche nei Centri Civici : Bolzano . Nella giornata di domenica 21 ottobre 2018 si terranno le Elezioni provinciali Rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia autonoma di Bolzano. I seggi saranno aperti dalle ore 07.00 ...

Di Maio torna all'attacco : "Riprendiamoci il potere che Ora hanno i tecnici" : Luigi Di Maio non accenna a fare passi indietro sulla manovra. Il vicepremier di fatto non molla la presa sulla manovra al 2,4 per cento del Pil. "Questo è un governo compatto, da quel 2,4% non si torna indietro. Il nostro obiettivo non è far saltare i conti, per noi si possono tenere diritti e conti in regola nella stessa manovra. Sono loro che hanno opposto i conti ai diritti", ha affermato ai microfoni di Rtl 102.5. Poi il ministro ha ...

Il RistOrante degli Chef : nuovo nome per il cooking talent di Rai 2 - al via il 20 novembre : Doveva chiamarsi La Battaglia degli Chef, ma il primo cooking talent di Rai 2 si intitolerà Il Ristorante degli Chef e andrà in onda da martedì 20 novembre in prima serata per sei settimane. Un nome molto più soft, direi neutro - quasi piatto - per questo debutto ai fornelli di Rai 2 che ha scelto per la sua giuria tre Chef internazionali, già anticipati da TvBlog tempo fa.prosegui la letturaIl Ristorante degli Chef: nuovo nome per il ...

Gianfranco D’Angelo : “Ho lavOrato 60 anni e la mia pensione è di 2000 euro. Come faccio a godermi quello che ho costruito - come la casa in Sardegna?” : Gianfranco D’Angelo, per un’intera generazione, è stato un vero mito: Drive In (con l’intramontabile Has Fidanken) è stata la sua epoca migliore, ma ci sono pure Milleluci, Striscia la notizia, Buona Domenica, Carramba che sorpresa e molto altro nel suo palmarès di partecipazioni televisive (senza contare i film e gli spettacoli teatrali). Oggi, però, all’età di 82 anni il comico romano deve lavorare ancora per potersi godere i piccoli piaceri ...

CormOran Strike - anche il quarto libro Lethal White diventerà una miniserie : Cormoran Strike torna in libreria e anche in tv.Da poco uscito in libreria (non in Italia) Lethal White, quarto capitolo della serie con protagonista Cormoran Strike scritto da J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, con lo pseudonimo di Robert Galbraith, avrà un adattamento televisivo. Come i precedenti tre volumi, i quattro episodi saranno in onda su BBC con il titolo di Strike e su Cinemak negli Stati Uniti come C.B. Strike.prosegui ...

Regione Piemonte - la nuova legge elettOrale fa paura ai consiglieri. Che rallentano l’iter : “Prima sentire l’Anci” : Meno posti per il capoluogo, più posti per le donne e nessun listino bloccato con elezione quasi garantita. In Piemonte la nuova legge elettorale mette a rischio i seggi di alcuni consiglieri regionali che così rallentano l’iter di approvazione. Nemmeno le strigliate del presidente Sergio Chiamparino bastano. “Mi vergogno un po’ – aveva detto il governatore sabato 22 settembre a Verbania – quando vedo consiglieri che cercano di aggirare il ...