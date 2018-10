OnePlus 6T sempre più vicino | nuovo video teaser e prezzi accessori ufficiali

Sempre più confermato il OnePlus 6T : svelati altri dettagli dalla certificazione EEC : Agguanta un altro po' di concretezza il OnePlus 6T: la commissione EEC (Eurasian Economic Commission) ha da poco certificato il modello OnePlus A6013, che dovrebbe coincidere proprio con il top di gamma in rampa di presentazione (salvo possibili stravolgimenti). Purtroppo per voi, ed anche per noi (che moriamo dalla curiosità di vedere finalmente strutturato questo particolare modello), la certificazione non aggiunge altro a quanto già sapessimo ...