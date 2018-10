Ombrellina muore in un tragico incidente | addio a Kate Woodcock | sexy protagonista dei

sportfair

(Di martedì 2 ottobre 2018)è morta a causa di una nord di Birmingham, lae giovanesi trovava a bordo della sua Bmw al momento dell’impatto È morta. È questa la notizia shock che ha colto di sorpresa i fan della Formula Uno e della MotoGp, che avranno potuto notare e conoscere lanei paddock di tutto il mondo. La bellissima e provocante ragazza era spesso chiamata a vestire i panni di hostess per deliziare gli occhi dei fan e non solo, ma purtroppo oggi la bella Kate è venuta a mancare. Fatale è stato uncontro il muro di un benzinaio, mentre si trovava a bordo della sua BMW a Chester Road, zona a nord di Birmingham. La giovane donna, che aveva compiuto 30 anni lo scorso 1° agosto, è morta sul colpo rendendo vani i soccorsi intervenuti sul posto. Prima che le ombrelline fossero vietate in Formula Uno, Kate Woodcock era ...