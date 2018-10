Olimpiadi 2026 | Appendino | ' Non mi arrendo | va votato dossier Torino'

Olimpiadi Invernali 2026 - la cerimonia d’Apertura all’Arena di Verona? Il sindaco Sboarina : “Darebbe un valore aggiunto” : Oggi è arrivato l’annuncio ufficiale sulla candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi Invernali 2026 e la cerimonia d’Apertura potrebbe svolgersi nella suggestiva location dell’Arena di Verona. L’anfiteatro romano, simbolo della città veneta, inaugurerebbe in modo unico la rassegna a cinque cerchi, unendo lo sport con il fascino della storia italiana. La proposta è arrivata direttamente dal sindaco Federico Sboarina, che in una nota ...

Olimpiadi 2026 - PRESIDENTE FONTANA : CONI HA UFFICIALIZZATO CANDIDATURA MILANO CORTINA : L'assessore al Turismo, marketing territoriale e Moda, Lara Magoni, 'esulta' da Vice Campionessa del mondo di slalom, con tre partecipazioni olimpiche alle spalle , Albertville 1992, Lillehammer 1994,...

Olimpiadi 2026 - l'annuncio di Fontana : "Il Coni ha candidato Milano e Cortina" : "Il presidente del Coni Giovanni Malagò mi ha appena telefonato per comunicarmi formalmente che il Coni ha presentato la candidatura di Milano-Cortina, quindi Lombardia e Veneto per l'Italia ai ...

Malagò : Milano-Cortina unica candidatura per Olimpiadi invernali 2026 : Roma – Nulla in contrario verso una nuova candidatura italiana ma ad oggi l’unica sul tavolo per le Olimpiadi invernali 2026 e’ quella Milano-Cortina. “Ho auspicato fino all’ultimo che potesse andare avanti. Era un’idea bella innovativa, coraggiosa. Torino non ha accettato senza garanzie, mentre le regioni di Lombardia e Veneto lo vogliono sostenere. Non c’era alternativa”. Lo ha detto il ...

2026 : Di Maio - Olimpiadi?Se le paghino... : ANSA, - ROMA, 1 OTT - "Dopo che è saltata l'ipotesi a tre" per le candidature alle Olimpiadi 2026, "la nostra posizione è semplice e chiara: o chi vuole fare le olimpiadi se le paga da solo o le ...

Olimpiadi 2026 - Di Maio : Milano-Cortina facciano - non mettiamo un euro : Per le candidature alle Olimpiadi 2026, "dopo che è saltata l'ipotesi a tre, la nostra posizione è semplice e chiara: o chi vuole farle se le paga da solo o le Olimpiadi non si fanno". Lo ha ribadito ...

Olimpiadi 2026 - ITALIA CANDIDA MILANO-CORTINA/ Ultime notizie Olimpiadi Invernali - Coni : "progetto innovativo" : Olimpiadi 2026: ufficiale la CANDIDAtura Milano Cortina per i Giochi Invernali, Torino esclusa dalla scelta del Coni. La gioia di Fontana e Zaia, arrabbiata Appendino(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:16:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - sarà Milano-Cortina. Appendino attacca : Milano, 1 ott., askanews, - 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione di giunta ...

Olimpiadi 2026 - ufficializzata la candidatura Milano-Cortina | Appendino non ci sta : scelta icomprensibile : ufficializzata la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 ma il sindaco di Torino non ci sta: "Il Coni porti in votazione i dossier, si analizzino costi in modo analitico eil Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte"

Olimpiadi invernali 2026 - l’Italia candida Milano e Cortina : (Foto: AFP/Getty Images) Il Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) ha ufficializzato la candidatura coordinata di Milano e Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali 2026. Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha scritto al Comitato olimpico internazionale (Cio), che dovrà scegliere chi ospiterà i Giochi, garantendo l’appoggio governativo. Il Consiglio dei ministri ha infatti avallato la candidatura italiana durante il consesso di ...

Olimpiadi 2026 – Torino esclusa dalla candidatura - Esposito rassegnato : “giornata davvero triste” : Olimpiadi 2026, Esposito: “giornata triste per Torino. Appendino ha fatto finta di essere favorevole alle Olimpiadi quando in realtà non lo è mai stata” Stefano Esposito (PD) è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sull’ufficializzazione della candidatura a due Milano-Cortina per ospitare le ...

Olimpiadi 2026 - ufficializzata la candidatura Milano-Cortina | Appendino : incomprensibile : ufficializzata la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026 ma il sindaco di Torino non ci sta: "Il Coni porti in votazione i dossier, si analizzino costi in modo analitico eil Coni si assuma la responsabilità delle proprie scelte"

Olimpiadi - il Coni ufficializza la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali 2026 : Con tanti saluti alla sindaca grillina di Torino Chiara Appendino : il Coni ha ufficialmente presentato al Comitato Olimpico internazionale la candidatura di Milano e Cortina per i Giochi invernali ...

Olimpiadi 2026 - l Italia candida Milano-Cortina. Malagò 'Un progetto innovativo' : MILANO - 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura Italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il ...