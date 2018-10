Nuovi dettagli su Huawei Watch GT | che arriverebbe in almeno due varianti

ASTERIX & OBELIX XXL 2 : : Nuovi dettagli in Anteprima : Microids ci svela Nuovi dettagli in Anteprima sul remastered di ASTERIX & OBELIX XXL 2, previsto per il 29 Novembre su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. ASTERIX & OBELIX XXL 2 A seguire le nuove informazioni divulgate dalla casa di sviluppo: Nuove texture, modelli e luci Aggiunto un sistema di negozi dinamici, i quali propongono upgrade vari e migliorie per i personaggi Introdotto un sistema simile ...

Death Stranding : scopriamo ulteriori dettagli sul soldato misterioso - Nuovi personaggi e altro ancora : Poco tempo fa abbiamo avuto notizie di Death Stranding dal TGS 2018, rimembra Gamingbolt.Le informazioni in nostro possesso per il momento riguardano i doppiatori giapponesi che interpretano alcuni personaggi di gioco e un nuovo trailer che ha lasciato tutti a bocca aperta.Adesso invece Kojima ha fornito ulteriori dettagli sul gioco con alcuni interessanti post su Twitter:Read more…

FOOTBALL MANAGER 2019 : Nuovi dettagli svelati : SEGA Europe Ltd. e Sports Interactive sono felici di annunciare le caratteristiche chiave di FOOTBALL MANAGER 2019 che, insieme ad un nuovo look e all’introduzione della tanto attesa licenza ufficiale Bundesliga, lo rendono il più grande simulatore di gestione di calcio più popolare al mondo. FOOTBALL MANAGER 2019: Tutto quello che c’è da sapere L’allenamento ha subito la più grande revisione ...

Red Dead Redemption 2 pesa addirittura 105 GB. Nuovi dettagli sul multiplayer e i contenuti esclusivi per PS4 : La curiosità e l'hype per Red Dead Redemption 2 è inevitabilmente alle stelle e il 26 ottobre, data di uscita su PS4 e Xbox One, si avvicina a grandi passi. Proprio in vista dell'uscita ecco una serie di informazioni sicuramente molto interessanti per tutti coloro che non vedono l'ora di tuffarsi nel titolo di Rockstar Games.Come sottolineato da Eurogamer.net, le informazioni arrivano dalla confezione del bundle che comprende Red Dead Redemption ...

Nuovi dettagli Battlefield 5 su mira assistita - classi e condizioni climatiche : Qualche giorno fa, dopo la fine della beta pubblica, vi avevamo parlato di come Battlefield 5 cambierà dopo il lancio ufficiale, a partire da quanto hanno segnalato i giocatori proprio in fase di beta. Lo sviluppatore DICE sembra aver accolto di buon grado tutti questi consigli, promettendo cambiamenti sostanziosi in vista del lancio, come lo spawn degli aeroplani. In un recente post sul proprio sito ufficiale DICE ha diramato nuove ...

Fallout 76 : Nuovi dettagli sulla beta potrebbero arrivare questa settimana : La fase beta per il tanto atteso Fallout 76 di Bethesda inizia a ottobre, ma al momento non sappiamo quando arriverà con precisione, cosa conterrà e per quanto tempo sarà disponibile. Fortunatamente, sembra che presto ci saranno altri dettagli su questa beta.Come segnala Gamespot, rispondendo alla domanda di un fan sulla durata della beta di Fallout 76, il boss del marketing di Bethesda, Pete Hines, ha dichiarato su Twitter: "avremo presto ...

Kingdom Hearts 3 : Nuovi dettagli e Gameplay dal Tokyo Game Show : Durante il Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha diffuso sia un nuovo Trailer che dettagli interessanti per Kingdom Hearts 3, ve li riportiamo di seguito. Nuovi dettagli per Kingdom Hearts 3 A seguire le nuove informazioni sul titolo: Nonostante Kingdom Hearts 3 concluderà la saga di Xehanort, la saga proseguirà in futuro in altri modi Presenti più di 10 mondi e 20 minigiochi Le sezioni a bordo della ...

Nuovi trailer e dettagli per Devil May Cry 5 e Resident Evil 2 : Al Tokyo Game Show, Capcom ha svelato un Nuovo trailer per uno dei suoi titoli più attesi che mai, Resident Evil 2, che offrirà ai giocatori un punto di partenza completamente nuovo per questo classico survival, capolavoro dell’horror. Resident Evil 2 Vivi gli intriganti eventi che stanno avendo luogo a Raccoon City e segui le avventure del poliziotto Leon S. Kennedy e della studentessa Claire Redfield, ...

Red Dead Redemption 2 : Tanti Nuovi dettagli in Anteprima : Manca davvero poco al lancio del tanto atteso Red Dead Redemption 2. Tra un mese circa potremo mettere le mani sul nuovo capolavoro firmato Rockstar, nell’attesa vogliamo condividere con voi una valanga di dettagli in Anteprima. Red Dead Redemption 2: Nuove informazioni diffuse da Rockstar I giocatori potranno sviluppare un rapporto di amicizia e fiducia con il proprio cavallo, quest’ultimo risulterà con il tempo ...

Dettagli sul supporto post-lancio di Call of Duty Black Ops 4 : mappa gratis e Nuovi specialisti : Ci siamo, il 12 ottobre si avvicina e con esso l'uscita di Call of Duty Black Ops 4 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa accadrà per il post-lancio? Lo sviluppatore Treyarch ha fornito finalmente qualche Dettaglio in merito. Lo sparatutto online avrà diversi contenuti gratuiti: innanzitutto la mappa multiplayer Nuketown a novembre, mentre a dicembre arriveranno nuovi specialisti. Call of Duty Black Ops 4 verrà quindi aggiornato ...

Nuovi dettagli su Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Eevee! dal nuovo trailer : I due Nuovi attesissimi capitoli dei Pokemon in arrivo per Nintendo Switch come sappiamo si chiameranno Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Pokémon: Let's Go, Eevee! e introdurranno una serie di nuove meccaniche per la serie e mettendone da parte di altre, tanto da essersi guadagnato il titolo di "spin off" della serie da parte dei fan.Ebbene come possiamo vedere un nuovo trailer del gioco è stato pubblicato, possiamo dunque finalmente apprendere ...