”Non succedeva da 175 anni”  Caos a Buckingham Palace La regina costretta

caffeinamagazine

: RT @MarikaS: era il 1998, Mimmo Lucano non era ancora sindaco ma si accorgeva di quanto succedeva in mare: stavolta non erano i bronzi a sp… - _lubeck : RT @MarikaS: era il 1998, Mimmo Lucano non era ancora sindaco ma si accorgeva di quanto succedeva in mare: stavolta non erano i bronzi a sp… - emamarro : RT @_FinoAllaFine__: Buona Juve nel 1°t che nonostante l'avversario continua a giocare, cosa che fino allo scorso anno non succedeva. Rispe… - _FinoAllaFine__ : Buona Juve nel 1°t che nonostante l'avversario continua a giocare, cosa che fino allo scorso anno non succedeva. Ri… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Succeduta nel 1952 al padre Giorgio VI, diventato re dopo l’abdicazione di Edoardo VIII, laElisabetta II ha già superato nel settembre 2015 il primato di durata alla guida della monarchia britannica (nel febbraio del 2018 ha toccato quota 66 anni) sottraendolo allaVittoria. Ancora più duraturo – e di nuovo si tratta di un’impresa senza precedenti, tanto in casa Windsor quanto nel passato di qualunque altra dinastia dell’isola – il suo matrimonio con il principe Filippo, al suo fianco come consorte addirittura dal 1947. La giornata dellainizia con una sveglia molto particolare: il suono delle cornamuse. Una tradizione che durava da 175 anni e che si è interrotta cinque settimane fa, quando l’incaricato di questo originale compito, Pipe Major Scott Methven, ha dovuto allontanarsi per motivi familiari. Uno stop inaspettato ...