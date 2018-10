Non dirlo al mio capo 2 | anticipazioni di giovedì 4 ottobre 2018 | il dispiacere di Lisa

Un inedito Lino Guanciale si racconta a OffStage - il 2 ottobre puntata dedicata all’attore di Non dirlo al Mio Capo : Lino Guanciale si racconta a OffStage, programma di Rai Movie condotto da Carla Signoris. Ogni martedì, in seconda serata, dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, l'attrice e conduttrice dialoga con gli attori più amati del nostro cinema, tra cui Alessandro Borghi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Vinicio Marchioni, Jasmine Trinca e ovviamente Guanciale, che raccontano le loro esperienze davanti agli studenti di recitazione del ...

Lino Guanciale sex symbol? L’attore di Non dirlo al Mio Capo 2 parla di sé e di Vanessa Incontrada : Lino Guanciale è uno degli attori più amati in televisione. Attualmente è su Rai1 con la seconda stagione della fiction Non Dirlo al Mio Capo, la cui terza puntata è stata trasmessa ieri sera. Il mese prossimo invece l'attore tornerà a vestire i panni di Claudio Conforti ne L'Allieva 2, mentre nel 2019 lo vedremo ancora nel ruolo di Cagliostro nei nuovi episodi de La Porta Rossa. Intervistato da "Nuovo", Guanciale ha parlato della sua vita ...

Ascolti tv - Non dirlo al mio capo 2 vince con 4.4 milioni di telespettatori : Ancora una volta la fiction trasmessa da Rai1 “Non dirlo al mio capo 2“, con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, ha dominato la prima serata con 4.484.000 telespettatori e uno share del 21,2%. Ascolti tv prime time Su Canale 5, il film The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 la seconda puntata della nuova edizione di “Pechino Express ...

Replica Non dirlo al mio capo 2: dove rivedere la terza puntata: canale e orario La seconda stagione di Non dirlo al mio capo, con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, sta spopolando su Rai Uno. Ma dove rivedere, puntata dopo puntata, le avventure di Lisa, Enrico, Nina e tutto lo studio Vinci? Su Rai Premium, canale Rai interamente dedicato

Ascolti TV | Giovedì 27 settembre 2018. Non dirlo al mio Capo vince con il 21.1%. Pechino Express 8.3% - Canale 5 sprofonda al 7.4% : Non dirlo al Mio Capo 2 - Saul Nanni e Ludovica Coscione Su Rai1 Non dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 4.484.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale 5 The Finest Hours – L’Ultima Tempesta ha raccolto davanti al video 1.516.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.701.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 Big Show ha catturato l’attenzione di 1.250.000 ...

Ascolti tv ieri - Non dirlo al mio capo 2 vs L’ultima tempesta | Dati Auditel 27 settembre 2018 : Chi ha vinto la prima serata secondo gli Ascolti tv ieri, 27 settembre 2018? Chi ha avuto la meglio fra la terza puntata di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction Rai con Vanessa Incontrada e Lino Gunciale, Pechino Express 2018 e L’Ultima tempesta, film in programma su Canale 5? Ecco tutti i Dati Auditel dei maggiori canali del digitale terrestre relativi alla giornata di ieri. Ascolti tv ieri, 27 settembre 2018 +++ Ascolti TV ieri IN ...

Non dirlo al mio capo 2 - quarta puntata : Nina è incinta? : Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2, quarta puntata: il sospetto di Enrico Non dirlo al mio capo 2 sta riscuotendo un grande successo il giovedì sera su Rai1. Nella fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada i colpi di scena si susseguono. Cos’accadrà nella quarta puntata di Non dirlo al mio capo 2? Nina ha capito che è Lisa la donna con cui Enrico ha avuto una relazione e cerca di metterla in difficoltà. Nello studio Vinci arriva ...

Non dirlo al mio capo 2 - riassunto terza puntata : Nuove avventure per Lisa (Vanessa Incontrada), protagonista di Non dirlo al mio capo 2. Nella terza puntata, in onda questa sera, 27 settembre 2018, alle 21:25, su Raiuno, la protagonista si troverà alle prese con un nuovo avvocato, una vecchia conoscenza di Enrico (Lino Guanciale).Non dirlo al mio capo 2, riassunto episodio Ragioni e sentimenti ...

Non dirlo al Mio Capo 2 : anticipazioni quarta puntata di giovedì 4 ottobre 2018 : Non Dirlo al Mio Capo 2 Sei puntate, dirette da Riccardo Donna per LuxVide e Rai Fiction, racconteranno le nuove disavventure di Lisa (Vanessa Incontrada) ed Enrico (Lino Guanciale), tra casi difficili da risolvere e complicazioni amorose, nate nei corridoi dello studio Vinci. Ne troverete i dettagli a seguire, nelle anticipazioni puntata per puntata di Non Dirlo al Mio Capo 2. Non Dirlo al Mio Capo 2: anticipazioni quarta puntata di giovedì 4 ...

Non dirlo AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni puntate 4 ottobre e 27 settembre : Diego bacerà Lisa? : Non DIRLO al mio CAPO 2, Anticipazioni terza puntata 27 settembre, Raiuno: Lisa e Mia sono alle prese con i problemi di cuore legati ad Enrico e Romeo. Allo studio arriva Diego Venturi.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 22:43:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2 - diretta terza puntata : Lisa contro suo padre : Nuove avventure per Lisa (Vanessa Incontrada), protagonista di Non dirlo al mio capo 2. Nella terza puntata, in onda questa sera, 27 settembre 2018, alle 21:25, su Raiuno, la protagonista si troverà alle prese con un nuovo avvocato, una vecchia conoscenza di Enrico (Lino Guanciale).-Di seguito, il liveblogging della terza puntata di Non dirlo al mio capo 2- [live_placement]prosegui la letturaNon dirlo al mio capo 2, diretta terza puntata: ...

Non dirlo al mio capo 2 - diretta terza puntata : Romeo ed Aurora : Nuove avventure per Lisa (Vanessa Incontrada), protagonista di Non dirlo al mio capo 2. Nella terza puntata, in onda questa sera, 27 settembre 2018, alle 21:25, su Raiuno, la protagonista si troverà alle prese con un nuovo avvocato, una vecchia conoscenza di Enrico (Lino Guanciale).-Di seguito, il liveblogging della terza puntata di Non dirlo al mio capo 2- [live_placement]prosegui la letturaNon dirlo al mio capo 2, diretta terza puntata: ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Terza puntata del 27 settembre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, seconda stagione, in onda nel giovedì sera di Raiuno. Protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi bugie necessarie a volte per conciliare carriera e doveri genitoriali. Non dirlo al mio capo 2 Lisa ormai è ufficialmente per […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Terza puntata del 27 settembre 2018 – Anticipazioni e ...