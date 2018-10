Nobel per la fisica dei laser a tre scienziati

Nobel per la Fisica alle ricerche sul laser : Insigniti per le loro scoperte, che hanno impieghi in biologia, medicina e nell'industria, due uomini e, per la prima volta in 55 anni, una donna

Così i Nobel per la Fisica hanno cambiato la storia delle malattie degli occhi : ... a femtosecondi, applicato alla chirurgia della cataratta, che è l'intervento più diffuso al mondo - dice Piovella -. Oggi otteniamo risultati di straordinaria qualità, con operazioni più sicure. L'...

Lo scandalo Jean-Claude Arnault : ecco perché il Nobel per la Letteratura 2018 non sarà assegnato : Nessun Nobel per la Letteratura, almeno quest’anno. Lo ha comunicato lo scorso maggio l’Accademia del premio, travolta dallo scandalo per le accuse di molestie piovute su Jean-Claude Arnault, regista e fotografo franco-svedese e marito della poetessa svedese Katarina Frostenson, fra i più alti esponenti della commissione esaminatrice. L’uomo, nella giornata di lunedì 1 ottobre, è stato condannato a due anni di prigione per uno ...

Premio Nobel per la Medicina - tumori : al Pascale oltre 2mila pazienti trattati con l’immunoterapia : “l’immunoterapia è un vero e proprio tsunami nella lotta contro il cancro e il Premio Nobel assegnato a James Allison e a Tasuku Honjo per i loro studi su questa arma fotografa la portata di questa rivoluzione. L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili le terapie immunoterapiche ai pazienti colpiti da tumori in fase molto avanzata. Basta pensare che all’Istituto ‘Pascale’ di Napoli, dal ...

Nobel per la Fisica 2018 - Donna Strickland : “Abbiamo bisogno di celebrare le donne” : “Abbiamo bisogno di celebrare le donne impegnate nella Fisica perché sono tutte lì fuori, io sono onorata di essere fra loro“: lo ha dichiarato Donna Strickland, la vincitrice del un Nobel per la Fisica 2018, la 3ª dall’istituzione del premio. La dichiarazione è stata pubblicata in un tweet della Fondazione Nobel. Le ricerche per le quali è stata premiata sono quelle che aveva realizzato quando era studentessa di dottorato ...

