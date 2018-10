Nobel per la Fisica ai pionieri del laser : Roma, 2 ott., AdnKronos, - Il premio Nobel per la Fisica 2018 è stato assegnato dalla Reale Accademia Svedese delle Scienze a ricercatori che si sono distinti "per invenzioni fondamentali nel campo ...

Premio Nobel per la Fisica 2018 ad Ashkin - Mourou e Strickland : “Invenzioni fondamentali per applicazioni del laser” : Sono Arthur Ashkin, Gérard Mourou e Donna Strickland i tre premi Nobel per la Fisica 2018, scelti dalla giuria della Reale Accademia svedese delle scienze per le loro “invenzioni fondamentali che hanno aperto la strada alle applicazioni del laser” in molti campi, compresa la biologia. Il riconoscimento è stato diviso in due parti: la prima per l’americano Arthur Ashkin “per le pinze ottiche e la loro applicazione ai sistemi ...

Ai laser il Nobel per la fisica 2018 : (Foto: Getty Images) L’Accademia reale svedese delle scienze ha parlato: il premio Nobel per la fisica del 2018 è andato per metà ad Arthur Ashkin, statunitense, e per metà a Gérard Mourou, francese, e Donna Strickland, canadese (una donna può ricevere il Nobel per la fisica, dunque, checché ne dica qualcuno), per “i loro studi innovativi nel campo della fisica dei laser”. Ashkin, in particolare, è stato premiato per l’invenzione delle pinzette ...

Gli scopritori dell'immunoterapia contro i tumori vincono il Nobel per la Mediina 2018. : Proclamazione Nobel Medicina 2018 , JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Getty Images, La rivoluzione nella immuno-encologia , ovvero la scienza di far combattere il sistema immunitario contro il cancro, è ...

Nobel per la medicina - per Allison una vita segnata dal cancro : anche lui malato : James P. Allison, una vita contro il cancro non solo in laboratorio. Una guerra combattuta anche in prima persona, che il neo Premio Nobel per la medicina 2018 ha raccontato in un’intervista diffusa a settembre, quando sempre per gli studi sull’immunoterapia fu insignito del ‘Paul Janssen Award for Biomedical Research’, intitolato al fondatore di Janssen Pharmaceutica. “Il cancro è sempre stato nelle mia mente anche ...

Nobel per la Medicina - reazione dei premiati : “Il sogno di una vita - ma la ricerca non si fermi” : “E’ il sogno di una vita. Sono ancora stordito”. James P. Allison sta dormendo in un hotel di New York, dove è atteso a una conferenza sull’immunologia, quando alle 5.30 del mattino il figlio riesce a contattarlo per comunicargli che è lui il Nobel per la Medicina 2018. La telefonata del Comitato del premio lo raggiunge soltanto dopo, quando già la stanza è invasa di colleghi, arrivati a bussare alla sua porta ...