Niente prova tv per Chiesa | il viola dribbla la squalifica

(Di martedì 2 ottobre 2018) E' stato protagonista dell'episodio più discusso del weekend, il rigore concesso alla Fiorentina che ha scatenato un polverone, manon verrà sottoposto allatv per il fatto. L'esternosi è procurato in Fiorentina-Atalanta il penalty per un contatto che, rivisto al replay, si è dimostrato quantomeno dubbio. Anche il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, ha sottolineato l'errore dell'assistente Var Doveri. Comunque, non ci saràtv per: la Procura Federale non ha ravvisato nell'azione una irregolarità tale da richiedere l'uso dellatelevisiva, legittimando il giudizio dell'arbitro in partita. Il giovane azzurro eviterà lae potrà essere a disposizione di Pioli per il prossimo match.