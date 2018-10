Nicola Panico | le parole su Nilufar e Giordano | frecciatina a Sara Affi Fella

Sara Affi Fella insultata : Parigini mette like all’insulto e interviene Nicola Panico : Sara Affi Fella viene gravemente insultata sul web, Vittorio Parigini la pensa allo stesso modo? Dopo tutto il delirio creatosi sull’ormai soprannominato Sara Affi Fella gate, ecco che emergono altri interessanti dettagli sui diretti interessati. Qualche minuto fa, su una fan page di Vittorio Parigini, ormai ex di Sara, è spuntato un commento alquanto offensivo […] L'articolo Sara Affi Fella insultata: Parigini mette like ...

Sara Affi Fella - Nicola Panico rivela : «Ha inscenato un finto malore con l'ambulanza a casa per non farmi dire la verità» : Si infittisce lo scandalo che ha travolto Sara Affi Fella , l'ex tronista di Uomini e Donne , che avrebbe ammesso di essere stata ancora fidanzata durante il programma. Nicola Panico avrebbe deciso di ...

U&D - Nicola Panico difende nuovamente l'ex fidanzata - l'appello al pubblico : 'Smettetela' : La storia d'amore segreta tra Sara Affi Fella e Nicola Panico è oggetto di argomentazione di numerose fonti di gossip da circa una settimana. La coppia in questione, dopo la partecipazione a Temptation Island, è rimasta insieme nonostante la ragazza, per circa sette mesi, ha intrapreso un percorso sul trono di Uomini e Donne che apparentemente sembrava coerente e limpido. In realtà la Fella ha mantenuto nascosta la sua relazione con il ...

Chi è Nicola Panico - l’ex fidanzato di Sara Affi Fella (e suo complice) : Nicola Panico è l’ex fidanzato di Sara Affi Fella, che è stato suo complice, ma anche colui che ha permesso di smascherare la tronista. La modella infatti ha partecipato alla scorsa stagione di Uomini e Donne prendendo tutti in giro. Durante la sua permanenza sul trono, mentre frequentava diversi corteggiatori, era ancora fidanzata con Nicola. Ha quindi preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi, ingannando la redazione e il ...

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico 26 settembre 2018 : la Confessione Shock di Nicola Panico! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione Trono Classico 26 settembre 2018: Nicola presente in studio! Lorenzo non elimina Giada dopo una Confessione choc! Anticipazioni Uomini e Donne: Nicola spiega di essere stato manipolato da Sara e dalla sua famiglia! Erika svela che Giada non è interessata ai tronisti, ma alla visibilità che potrebbe ottenere grazie al programma. Carolina e Greta protestano! I tronisti ritornano per una nuova ...

Uomini e Donne - anticipazioni : caso Sara Affi Fella - Nicola Panico in studio chiede scusa a tutti : A Uomini e Donne è ancora caldissimo il caso Sara Affi Fella: per i pochi che non lo conoscessero, l'ex tronista ha finto di essere single per tutta la scorsa stagione del programma, scegliendo alla fine Luigi Mastroianni e lasciandolo dopo poco tempo. La redazione l'ha smascherata e la ragazza intanto è stata messa alla gogna, dalla tv ai social, dove su Instagram sta perdendo migliaia di follower.Nelle puntate che si stanno registrando ...

Uomini e Donne anticipazioni : Nicola Panico in studio - ecco perché : Continuano le registrazioni del trono classico di Uomini e Donne e non mancano alcune sorprese; scopriamo insieme che cosa è avvenuto nella puntata registrata ieri sera (mercoledì 26 settembre 2018). Come è emerso negli scorsi giorni sul web, Maria De Filippi è tornata ad occuparsi del “caso” Sara Affi Fella e ha deciso di ospitare il suo ex NICOLA PANICO: quest’ultimo, durante uno sfogo con l’autore Claudio Leotta, ha ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella distrutta da Nicola Panico : 'I suoi genitori mi hanno rovinato. E i soldi...' : Contro Sara Affi Fella ha aperto il fuoco anche l'ex storico, Nicola Panico , uscito allo scoperto dopo che è scoppiato il caso Uomini e donne . E Panico, di fatto, ha smascherato la Affi Fella, già ...

Uomini e donne - la confessione di Nicola Panico : ‘Sara Affi Fella diceva che ci saremmo sposati’ : “Ho subito pressioni per non parlare (persone della sua famiglia, amiche in comune), ma è giusto che difenda la mia vita, perché per dieci mesi sono stato un fantasma”. Nicola Panico parla del caso del momento: l’inganno che la ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha tramato contro il pubblico, i corteggiatori, e la redazione del programma. Panico, ex fidanzato di Sara, vuota il sacco con Witty Tv e spiega di essere ...

