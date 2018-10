Neymar : 'Non sono ancora al 100% ma basta piagnucolare' : ROMA - ' Non sono al 100%, ma è normale in questo momento della stagione. Sto ancora cercando la mia forma migliore, cerco di progredire fisicamente e tecnicamente. Quest'estate, in Coppa del Mondo, ho sofferto molto, mi sono infortunato ma ho fatto tutto il possibile per giocare con il Brasile anche se poi è finita male, ma non posso continuare a piagnucolare '. Così l'asso brasiliano del ...

Psg - Al-Khelaifi blinda Neymar dall'assalto Real : "Queste voci non ci piacciono" : Il numero uno dei francesi a Marca: "Buon rapporto con il Real, ma penso sia importante non lavorare dietro le quinte. Se c'è qualcosa è meglio se ne parliamo"

Neymar : "Non lascerò il Psg per il Real" : Neymar è a Barcellona, dove oggi è andato a trovare i suoi ex compagni che si stavano allenando nella 'Ciutat Esportiva' blaugrana. Motivo del ritorno di O Ney in Catalogna è un impegno con lo sponsor ...