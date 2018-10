New York | concluso il dibattito generale della 73esima Assemblea dell' Onu

New York : Hess in rally : Effervescente Hess , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hess più pronunciata ...

New York : nuovo spunto rialzista per Nordstrom : Rialzo marcato per il retailer del lusso statunitense , che tratta in utile dell'1,86% sui valori precedenti. L'andamento di Nordstrom nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

NBA - Joakim Noah non ne può più dei New York Knicks : 'Lasciatemi andare!' : Fino a pochi giorni fa sembrava tutto pronto per l'atteso addio tra Joakim Noah e i New York Knicks, ma a una settimana dall'inizio dei training camp ancora non è stato annunciato nulla su una loro ...

Domenico Vacca risponde alle accuse del New York Times contro il Made In Italy : Inoltre, aggiunge che gli americani "sono famosi per i telefonini, noi per fare i più bei oggetti di moda del mondo".

Ultima puntata de La vita promessa con Spanò a New York - una seconda stagione dopo il finale dell’1 ottobre? : Lunedì 1 ottobre in prima serata su Rai1 l'Ultima puntata de La vita promessa conclude questo romanzo in costume ambientato negli anni Venti per la regia di Ricky Tognazzi con protagonista assoluta Luisa Ranieri. Questo feuilleton in quattro puntate dedicato alla questione dell'emigrazione italiana negli Stati Uniti all'inizio del secolo scorso incrocia tematiche come la violenza sulle donne, l'evoluzione dei modelli familiari e sociali, la ...

New York : seduta euforica per Northern Trust : Effervescente la multinazionale statunitense dei servizi finanziari , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,02%. L'andamento di Northern Trust nella settimana, rispetto al World ...

New York : in vendita Movado : Si muove verso il basso la big statunitense degli orologi di lusso , con una flessione dell'1,91%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'...

Andy Warhol and Friends : a Bologna 150 opere che raccontano la New York anni ’80 : Apre Andy Warhol and Friends, la mostra che raccoglie le opere degli artisti vissuti nella New York anni '80, incarnando il mito della trasgressione e degli eccessi nell'America della Street Art. Il 29 settembre a Palazzo Albergati di Bologna i visitatori potranno accedere alla grande collezione di 150 opere che intende rappresentare quel particolare momento di fermento culturale americano.Continua a leggere

New York : in rally Public Service Enterprise : Prepotente rialzo per Public Service Enterprise , che mostra una salita bruciante del 2,50% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 ...

New York : sviluppi positivi per Mccormick : Brillante rialzo per Mccormick , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,63%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mccormick più ...

New York : peggiora Moody's : Ribasso scomposto per Moody's , che esibisce una perdita secca del 3,06% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Moody's rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Caduta vertiginosa di Twitter sul mercato di New York : Aggressivo avvitamento per Twitter , che tratta in perdita del 2,94% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Bologna si veste da 'New York negli anni '80' e ospita la mostra 'Warhol&Friends' : Jeff Koons, per esempio, rappresenta il perfetto trait-d'union tra arte ed economia: dopo l'esperienza come broker a Wall Street, Koons riflette sugli status symbol della nascente classe dirigente ...

New York : accelera Conagra Brands : Ottima performance per Conagra Brands , che scambia in rialzo del 2,44%. Lo scenario su base settimanale di Conagra Brands rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-500 ...