Torino - 33enne si impicca in garage. Il padre si era lanciato dalla fi Nest ra pochi giorni fa : Sono stati la madre e il fratello a capire che qualcosa non andava. Il giovane si era chiuso nel garage ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per aprire la porta. Il padre qualche settimana fa aveva tentato di uccidersi gettandosi dal balcone al terzo piano nella loro casa nel quartiere di Spina 3.Continua a leggere

Lancia una tanica dalla fi Nest ra è sfiora un uomo : È andata bene a un uomo uscito alle 5:30 di questa mattina per andare a prendere il bus. Quest'ultimo, passando per Viale Italia, è stato sfiora to da una tanica di plastica Lancia ta da uno dei balconi.

Lady Gaga piange la morte di Zombie Boy - l’attore Rick GeNest di Born This Way - e lancia l’allarme sulla salute mentale : La morte di Zombie Boy, all'anagrafe Rick Genest, il modello noto per i tanti tatuaggi che riproducevano sul suo corpo l'apparato scheletrico e muscolare, ha colpito anche Lady Gaga, che con lui aveva collaborato per il video di Born This Way nel 2011. Entrato nel Guinness dei Primati per il record di tatuaggi rappresentanti insetti (176) e di quelli rappresentati ossa (139) presenti sul suo corpo, Zombie Boy aveva collaborato più volte con ...