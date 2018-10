“Nessuno ha pagato” A 11 anni dall’omicidio di Vanessa Russo in una metro romana il

caffeinamagazine

(Di martedì 2 ottobre 2018) «La vita umana non ha prezzo. Io sono a favore della pena di morte, non è cattiveria ma ci vuole. Lo direi anche se non fosse capitato a mia figlia». Così Giuseppe, il padre di, la ragazza uccisa nel 2007 da Doina Matei con la punta di un ombrello, parlava duefa ai microfoni di ‘La Zanzara’. Sono passati 11ma il dolore è sempre lo stesso.oggi avrebbe 34, forse farebbe l’infermiera, era questo il suo sogno. «E invece è in un cimitero – racconta il padre al Messaggero – L’hanno uccisa incon cattiveria e crudeltà. Nessuno potrà mai farmela riabbracciare, ma almeno per la sua memoria chiedo un risarcimento. Chi ha responsabilità in quello che è successo deve pagare» .Era il 26 aprile del 2007, alla fermata Termini dellafu colpita a un occhio con la punta di un ombrello e per quella ferita ...