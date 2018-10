' Ndrangheta | 5 arresti per estorsione

'Ndrangheta - 18 arresti cosca Alvaro : fermato sindaco Delianuova/ Ultime notizie - "asservito al clan" : 'Ndrangheta, operazione dei carabinieri: 18 fermi, tra cui un sindaco e due imprenditori. Colpo contro la cosca Alvaro, tra le più pericolose della zona.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 19:54:00 GMT)

'Ndrangheta - tre arresti per l'omicidio dell'allevatore di Seminara : Il killer di Fabio Giuseppe Gioffrè sarebbe una vittima delle estorsioni del clan. Nell'agguato dello scorso 21 luglio era rimasto ferito un bambino di 10 anni

‘Ndrangheta - il rampollo del clan Tegano dai domiciliari al carcere : “Era agli arresti ma telefonava e chattava” : Dai domiciliari al carcere il passo è breve. Soprattutto se mentre si è agli arresti casalinghi si usa il telefono. È quello che ha fatto Giovanni Tegano, rampollo di uno dei più importanti casati di ‘Ndrangheta di Reggio Calabria. Dalla sua abitazione chiamava e chattava come se nulla fosse, riuscendo a mettersi in contatto con l’esterno. Per violazione degli obblighi imposti dai domiciliari, il giudice ha aggravato la misura cautelare e ha ...

“Dalla tv al carcere”. Arresti ‘ndràngheta : nella rete dei carabinieri il volto della televisione : Tra le 45 persone arrestate stamattina dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria contro le cosche di ‘ndrangheta Cacciola e Grasso di Rosarno c’è una criminologa, Angela Tibullo, di 36 anni, accusata di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, corruzione in atti giudiziari e intralcio alla giustizia. La criminologa, in particolare, grazie alla sua professione, riferiscono i carabinieri, “è risultata determinante ...

