NBA | Kyrie Irving si scusa per le frasi sulla Terra piatta | ' Non ho capito che effetto

NBA – Kyrie Irving carica i Celtics : “ho studiato bene gli Warriors - possiamo batterli al meglio delle 7 partite” : Kyrie Irving non ha dubbi, il playmaker di Boston carica i compagni in vista dell’inizio di stagione: i Celtics possono giocarsela alla pari con gli Warriors Manca sempre di meno all’inizio ufficiale della nuova stagione NBA e le squadre tirano le somme, tra ultimi colpi di mercato e inizi dei training camp, fissando gli obiettivi per il nuovo anno che sta per iniziare. I Golden State Warriors sono ancora la squadra da battere, ...

Mercato NBA – New York Knicks pronti ad andare all in su Kyrie Irving nel 2019 : New York Knicks pronti ad aggiungere Kyrie Irving al proprio roster nel Mercato 2019-2020: se non dovesse rinnovare con Boston, per il playmaker si prospetta un ritorno a casa Nemmeno il tempo di mettere a posto i tasselli necessari per la stagione 2018-2019, che i New York Knicks sembrano già pensare al Mercato NBA del prossimo anno. Secondo Sherrod Blakely di NBC’s, la franchigia newYorkese sarebbe interessata a Kyrie Irving, in ...