Nati per leggere | Vox di Christina Dalcher

Grande Fratello Vip 2018 - elimiNati e nomiNation/ Notte tranquilla per Lory Del Santo - Valerio vs Maurizio : Cosa è successo nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018? Lory Del Santo entra nella casa, Lisa Fusco perde al televoto e Valerio, Elia, Ivan e Jane in nomination.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Storia breve di Domenico Lucano e del Modello Riace - la via alterNativa per i migranti finita sotto accusa : Sono le prime luci dell’alba quando i finanzieri del Gruppo di Locri bussano alla porta di Domenico Lucano, sindaco di Riace, per consegnargli l’ordinanza di custodia cautelare su ordine del Gip del tribunale locrese, che ne dispone gli arresti domiciliari per lui e il divieto di dimora per la sua compagna, Tesfahun Lemlem. accusa: favoreggiamento dell’immigrazione. “La misura cautelare - si legge in una nota - ...

GF Vip - Valerio Merola è una furia per la nomiNation : «Battista un pezzo di mer*a. Di Silvestrin non me ne frega un caz*o - non so manco chi sia» : Valerio Merola - Grande Fratello Vip 2018 Terminata la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2018 (qui minuto per minuto tutto ciò che è successo), i due gruppi, nuovamente divisi tra Casa e Caverna, riflettono su quanto accaduto nel corso della diretta, in particolare sulle nomination. Valerio Merola, finito al televoto con Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander, si mostra alquanto infastidito. Ciò che non va giù all’ex ...

FIFA 18 disponibile gratuitamente per gli abboNati Origin Access e EA Access : Mentre moltissimi giocatori sono già passati al recentissimo FIFA 19, ecco che il suo predecessore sbarca su Origin Access e EA Access.Grazie alla segnalazione di Jeuxvideo.com, apprendiamo che gli abbonati ai servizi per Xbox One e PC possono ora fare loro FIFA 18 gratuitamente.Con l'entrata di FIFA 18, ora il catalogo di giochi, che presenta titoli come Battlefield 1, Titanfall 2 e Mass Effect: Andromeda. amplia ancora di più la sua ...

Sanità. Sip : Nati per dare a bambini attenzioni specifiche : (DIRE) Roma – Un percorso lungo ed esaltante quello dei 120 anni della Societa’ italiana di pediatria (Sip), iniziato nel 1898 per reclamare per i bambini un’attenzione specifica. “La Sip chiedeva che fossero rispettati i loro diritti e che si tutelasse la loro salute allo stesso modo dei soggetti adulti”. Lo ricorda Giovanni Corsello, past president della Sip, intervenuto oggi alle celebrazioni dei 120 anni della ...

Bufera in Casa per le nomiNation. E Monte bacia Ivan Cattaneo : Giulia Salemi no, Ivan Cattaneo sì: Francesco Monte fa la sua scelta e bacia il cantante. Visualizza questo post su Instagram Francesco Monte ha fatto la sua scelta. Petali. #GFVip #FrancescoMonte #...

Darksiders : Warmastered Edition e System Shock tra i giochi gratuiti di ottobre per gli abboNati a Twitch Prime : Anche per questo mese sono stati svelati i giochi che saranno disponibili gratuitamente per gli abbonati a Twitch Prime.Come riportato su Blog.Twitch.tv, nel mese di ottobre si festeggia Halloween e per questo motivo che si è puntato su giochi più "spaventosi". A partire da ora, potrete ottenere e giocare a tutti i giochi gratuiti del mese.I giochi di ottobre sono Darksiders Warmastered Edition, SOMA, l'horror sci-fi dai creatori di Amnesia: The ...

Cancro al seno : colpita 1 donna su 8. Nastro rosa e monumenti illumiNati per le nuove sfide : Torna a ottobre il mese di sensibilizzazione dedicato al tumore al seno: milioni di persone in tutto il mondo scelgono di indossare un Nastro rosa, simbolo ormai emblematico della battaglia contro ...

Volley – Trophée InterNational Aesculap : Revivre Axopower Milano supera 3-0 il Tourcoing : Successo per la Revivre Axopower Milano nell’ultimo match del Trophée International Aesculap contro Tourcoing Torna alla vittoria la Revivre Axopower Milano nell’ultimo match del Trophée International Aesculap. A Chaumont, contro Tourcoing, la formazione milanese chiude la sfida con un perentorio 3-0 con i parziali 25-22, 26-24, 25-22. Si chiude così il torneo francese per la PowerVolley (1 vittoria e 2 sconfitte) che, tornando in Italia, ...

Spopola il nome Lucifer per i neoNati in Galles e Inghilterra - ed é polemica tra le famiglie cattoliche : Quando la Fox cancellò la serie Lucifer lo scorso maggio, la popolarità della serie tv crebbe a dismisura. I fan si riversarono in rete pur di attirare l'attenzione di qualche network in grado di salvare il loro show preferito. L'enorme campagna mediatica funzionò e catturò nuovo pubblico. Netflix, spunto dal successo della serie, decise di acquistare la serie della Warner Bros. e produrla sulla sua piattaforma. La fama dello show con Tom ...

Atletica – CampioNati Italiani di Società Allievi : lampo di Melluzzo - il 16enne azzurro stampa un super tempo : Il 16enne dell’asd Milone è protagonista di un folgorante 10.46 nei 100 metri che viene inficiato solo da un soffio di vento di troppo (+2.4) Un lampo nel vento dalla Finale B del gruppo Tirreno dei Campionati Italiani di Società Allievi. Il nome che balza in copertina a Livorno è quello del giovane sprinter siciliano Matteo Melluzzo. Il 16enne dell’asd Milone è protagonista di un folgorante 10.46 nei 100 metri che viene ...

Caos Serie B e Serie C - Gravina a CalcioWeb svela tutto : i club a rischio per la ‘grana’ fideiussioni ed i possibili ribaltoni nei campioNati : E’ una situazione sempre più delicata per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, i tornei sono iniziati già da alcune settimane ma entro i prossimi giorni potrebbero verificarsi nuovi clamorosi ribaltoni. Nelle ultime ore Caos per quanto riguarda la presentazione di alcune fideiussioni necessarie per l’iscrizione al campionato, dopo il caso Finworld, è stato chiesto alle società coinvolte di presentare una nuova ...

Classico è alterNativo. Quello che dovete sapere sul progetto - Teatro e Critica : Ogni tanto qualcuno mi chiede addirittura di raccontare le Terme al posto degli spettacoli! Vogliono capire dove si trovano, molti ci passano di fronte andando a lavoro e non sanno cosa sono. Per me ...

Baguette contro bistrot per nomiNation a patrimonio dell'Unesco : La richiesta, controfirmata dal Consiglio comunale, approderà al ministero della Cultura, che la consegnerà ufficialmente all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la ...