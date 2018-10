Napoli | l' odio va in piazza | migranti e antagonisti contro Salvini

ilgiornale

(Di martedì 2 ottobre 2018) Da una parte Matteoe i leghisti campani, dall"altra immigrati e centri sociali. La visita del ministro dell"Interno al quartiere Vasto aha provocato l"immediata reazione dei suoi contestatori. Che si sono incontrati per un presidio, risultato alla fine poco attrattivo.I centri sociali si sono dati appuntamento alla stazione della metropolitana di Toledo. Gli slogan, ormai usurati, sono quelli di sempre. Si va da un classico "Mai con" a "non si Lega" fino ad arrivare a "mai nemici del Sud, mai con". Per non dimenticare il motivetto "la Lega".Peccato che al concentramento si siano presentati in 100 persone o poco più, compresi - peraltro - gli immigrati arrivati dal Vasto. Si tratta di un gruppo di ragazzi di colore, una trentina, con un lungo striscione che recita "decretoregalo alle mafie" e che urla 'basta razzismo' e 'assassini ...