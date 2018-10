Napoli | la prima volta di Salvini da ministro | accolto e contestato De Magistris

Primavera - Raspadori illude il Sassuolo - l'Inter pareggia al 92'. Napoli prima sconfitta : La primavera dell'Inter festeggia dopo il gol. Getty C'è un altro Sassuolo che spaventa le grandi, non solo quello di De Zerbi. La primavera di Morrone, che aveva vinto le prime due partite di ...

Diretta / Palermo-Napoli Primavera (risultato finale 1-0) : decide il gol di Rizzo! : Diretta Palermo-Napoli Primavera, info streaming video e tv Sportitalia: probabili formazioni, orario e risultato live della partita della terza giornata del campionato.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:39:00 GMT)

DIRETTA / Palermo-Napoli Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si gioca! : DIRETTA Palermo-Napoli Primavera, info streaming video e tv Sportitalia: probabili formazioni, orario e risultato live della partita della terza giornata del campionato.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Palermo-Napoli Primavera/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live : diretta Palermo-Napoli Primavera, info Streaming video e tv Sportitalia: probabili formazioni, orario e risultato live della partita della terza giornata del campionato.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 01:24:00 GMT)

Cristiano Ronaldo ‘vicino’ ai tifosi prima di Juventus-Napoli - CR7 in diretta su Instagram : “voglio solo vincere e segnare” : Cristiano Ronaldo scalda gli animi in vista di Juventus-Napoli, le risposte di CR7 ai tifosi in una diretta Instagram serale Cristiano Ronaldo per stare più ‘vicino’ ai tifosi della Juventus prima della sfida contro il Napoli si presta ad una diretta Instagram. CR7 risponde alle domande social dei supporter bianconeri con piacere. “Siamo in hotel a riposare in attesa della grande sfida di domani. – ha detto il ...

Calcio - sesta giornata di Serie A : Juve ancora prima a punteggio pieno - vittorie anche per Napoli - Lazio - Roma e Genoa : E’ terminato poco fa (in attesa dei due posticipi programmati per domani SPAL-Sassuolo ed Empoli-Milan) il sesto turno della Serie A 2018-19, il primo tra i turni infrasettimanali. Dopo la vittoria per 2-1 dell’Inter sulla Fiorentina (a segno Icardi su rigore e D’Ambrosio), rispondono con importanti vittorie anche le altre big. La Juve rimane salda in testa alla classifica a punteggio pieno (6 vittorie su 6) dopo aver sconfitto il Bologna per ...

Diretta/ Napoli Benevento Primavera (risultato finale 3-0 dts) : gli stregoni cedono - passano gli azzurri : Diretta Napoli Benevento Primavera, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca per il primo turno di Coppa Italia, in gara secca(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 17:52:00 GMT)

Diretta/ Napoli Benevento Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Idasiak salva i partenopei! : Diretta Napoli Benevento Primavera, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca per il primo turno di Coppa Italia, in gara secca(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:42:00 GMT)

Diretta/ Napoli Benevento Primavera streaming video-tv : i precedenti e l'orario. Probabili formazioni e quote : Diretta Napoli Benevento Primavera, streaming video e tv: Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca per il primo turno di Coppa Italia, in gara secca(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:49:00 GMT)

Napoli Benevento Primavera/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Napoli Benevento Primavera, Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Si gioca per il primo turno di Coppa Italia, in gara secca(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 10:40:00 GMT)

Juventus e Napoli - entrambe vincenti prima dello scontro diretto. Roma - con il Frosinone vietato sbagliare : giallorossi a 1.20 su Sisal Matchpoint : A pochi giorni dallo scontro diretto che già profuma di scudetto, per Juventus e Napoli c’è la tappa emiliana: i bianconeri ospitano il Bologna, gli azzurri il Parma. entrambe vorranno presentarsi al big match di sabato con una vittoria e, per gli analisti di Sisal Matchpoint, non avranno problemi: la vittoria della Juve è a 1.16, contro il 17.00 che pagherebbe l’impresa dei rossoblù; favoritissimi anche gli azzurri, a 1.22, per il ...

Universiadi a Napoli - da Losanna l'ultimo ok prima del rush finale : Settimana decisiva per l'Universiade di Napoli quella che è cominciata oggi. L'appuntamento clou è fissato per il weekend a Losanna, in Svizzera, dove il comitato esecutivo della Fisu si riunirà per ...

Napoli - De Laurentiis : "Con Ancelotti la vita è divertente". L'allenatore : "La Juve? Prima il Parma" : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ansa "La vita è bella quando non scorre sempre tutta è uguale, e con Ancelotti la vita scorre divertente...". Il nuovo corso del Napoli ha già ...

Torino-Napoli - il doppio volto dei tifosi granata : prima l’entusiasmo poi la furia! [FOTO] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...