ilmattino

: RT @mattinodinapoli: Napoli, faida interna agli scissionisti di Gomorra: sette arresti per l'omicidio D'Andò - korin92267955 : RT @mattinodinapoli: Napoli, faida interna agli scissionisti di Gomorra: sette arresti per l'omicidio D'Andò - mattinodinapoli : Napoli, faida interna agli scissionisti di Gomorra: sette arresti per l'omicidio D'Andò -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Era il luogotenente di un boss, Antonino D', e fu vittima di una 'lupara bianca' non per nascondere l'ma per mettere in evidenza che quella era la fine che meritavano coloro che, come lui,...