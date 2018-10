Napoli | dalla Questura viene ridimensionato il pericolo hooligans

“Voglio vedere Juventus-Napoli”/ 16enne esce dalla rianimazione ed esprime il suo desiderio : “Voglio vedere Juventus-Napoli”. 16enne esce dalla rianimazione ed esprime il suo desiderio. E' accaduto in una clinica di Avellino, dove il ragazzo era ricoverato da qualche giorno(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:18:00 GMT)

Il fiore all'occhiello ucciso dalla Napoli che sa solo litigare : Hanno ucciso Città della Scienza, chi sia stato non si sa. A un anno dal commissariamento è grande la confusione sotto il cielo del polo scientifico di Bagnoli. Crisi finanziaria e gestionale, zero ...

Scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli avvertita dalla popolazione : La prima Scossa, a una profondità di 2 km con epicentro a 5 km da Pozzuoli, è stata avvertita nitidamente in tutta la zona...

Esplosione a Napoli - un morto : in programma lo sfratto dalla casa : Proprio uno dei figli, entrambi feriti, della donna deceduta nella deflagrazione, avrebbe manifestato la volontà di non voler lasciare l'abitazione. Lo sfratto, dicono alcuni vicini, sarebbe dovuto ...

Napoli - Ancelotti riparte dalla Stella Rossa. Ancora una volta : C'erano Vialli e Mancini da una parte, Savicevic e Pancev , quando era Ancora "cobra", prima di diventare "ramarro", dall'altra. Chi la ricorda, la ricorda come l'ultima grande partita in Europa della ...

Serie A - Napoli-Fiorentina 1-0 : Lorenzo Insigne decide la sfida con un gol pesantissimo a dieci minuti dalla fine : Il Napoli batte la Fiorentina per 1-0 con un gol di Insigne a dieci minuti dalla fine di una partita resa molto complicata dall’organizzazione esemplare della squadra di Pioli. Il Napoli ha creato molto ma ha anche concesso molti spazi alla Fiorentina che non ha sfruttato un paio di possibili occasioni con Chiesa e Simeone. I partenopei volano così a nove punti in classifica dopo quattro giornate, mentre i Viola perdono il primo match del ...

Napoli - inseguito dalla polizia muore cadendo da un terrazzo | Foto : Il 31enne avrebbe tentato di calarsi dal terrazzo dell'edificio, servendosi di alcuni cavi dell'antenna, che si sarebbero spezzati

Napoli - cade dal terrazzo mentre scappa dalla polizia : morto pregiudicato 31enne : Inseguito dalla polizia, ha tentato di scappare calandosi dal terrazzo di uno stabile, ma è caduto ed è morto. È quanto accaduto all’alba di questa mattina, 15 settembre, in via Taverna del Ferro, nel quartiere San Giovanni a Teduccio a Napoli. L’uomo, 31enne pregiudicato della zona, si trovava agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Notata una volante del Commissariato San Giovanni impegnata nei servizi di controllo ...

Napoli - Dries Mertens partirà ancora dalla panchina : Dries Mertens partirà dalla panchina nell’incontro del Napoli contro la Fiorentina, il belga potrebbe giocare dall’inizio in Champions League Dries Mertens non riesce a trovare un posto da titolare con costanza nel suo Napoli, anche se con l’arrivo della Champions League, Ancelotti sarà costretto per forza di cose a ruotare il trio d’attacco. Nel weekend però, Mertens partirà nuovamente dalla panchina contro la ...