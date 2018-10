Motomondiale | GP Thailandia 2018 | il calendario del fine settimana Programma | orari e tv

oasport

: ?? Buriram, nuova tappa del Mondiale ???? Il Chang International Circuit è il 71° circuito ?? ad ospitare il Motomondia… - SkySportMotoGP : ?? Buriram, nuova tappa del Mondiale ???? Il Chang International Circuit è il 71° circuito ?? ad ospitare il Motomondia… - filippo898 : RT @filippo898: affascinante, attesissima spettacolare tappa del motomondiale che si correrà domenica sul nuovissimo tracciato chiamato bur… - filippo898 : RT @filippo898: Per quanto riguarda invece la motogp, insieme alle altre 2 classi di riferimento che sarebbe moto 3 e moto 2 sono già in vi… -

(Di martedì 2 ottobre 2018) Dopo le emozioni di Aragon ilparte per la prima delle quattro gare dall’altra parte del mondo. Si incomincia con il Gran Premio didi Buriram, che anticiperà le tappe di Giappone, Australia e Malesia, prima di fare ritorno in Europa a Valencia per il rompete le righe finale. Ilthailandese sarà importante soprattutto per Moto2 e Moto3, dato che nella classe regina Marc Marquez ha già ampiamente le mani sul suo quinto titolo iridato. Nella categoria mediana, invece, Francesco “Pecco” Bagnaia proverà a conquistare altri punti importanti per distanziare ulteriormente Miguel Oliveira. Stesso discorso nella classe più leggera, con Jorge Martin che cercherà di spezzare la resistenza del nostro Marco Bezzecchi. L’azione si vivrà sulla pista di Buriram, all’esordio ufficiale nel, come il Gran Premio di...