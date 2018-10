MotoGp – Umidità ed alte temperature non preoccupano Marquez | “Thailandia? Dobbiamo

sportfair

(Di martedì 2 ottobre 2018) Tutto pronto per il Gp della Thailandia: le sensazioni di Marcalla vigilia della gara di Buriram I piloti dellasono in viaggio verso la Thailandia, per il nuovissimo appuntamento, inserito nel calendario proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. Prima delle tre gare consecutive che vedranno i piloti in scena in Giappone, Australia e Malesia, lafa tappa a Buriram. AFP/LaPressearriva in Thailandia reduce dalla vittoria ad Aragon, che gli permetterà di affrontare la gara thailandese senza troppe pressioni, ma pure sempre concentrato per far bene ed ottenere un buon risultato: “sarà eccitante gareggiare in Thailandia per la prima volta, sicuramente ci saranno tanti fan nelle tribune, e questa è sempre una bellissima sensazione.rimanere concentrati e calmi, sarà importante gestire bene il weekend, lavorare nel modo di sempre. ...