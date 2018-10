MotoGp Thailandia | Rossi | «Gara importante per migliorare»

MotoGp Thailandia - Marquez : «Concentrati - sarà un weekend importante» : BURIRAM - ' Dobbiamo rimanere concentrati e calmi, dato che sarà importante gestire bene il fine settimana, lavorando nel modo in cui siamo abituati a fare. sarà emozionante correre in Thailandia per ...

MotoGp – Valentino Rossi verso la Thailandia : le parole del Dottore alla vigilai della gara di Buriram : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del nuovo appuntamento della MotoGp: le parole del Dottore in vista del Gp della Thailandia E’ tutto pronto sul circuito di Buriram per il nuovissimo appuntamento della MotoGp, inserito nel calendario a partire proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. I piloti sono in viaggio in vista del nuovo Gp della Thailandia, che si disputerà domenica. AFP/LaPresse In attesa di scoprire ...

MotoGp – Valentino Rossi protagonista del divertente allenamento al Galliano Park prima della Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi si allena prima di volare in Thailandia, il pilota italiano insieme agli allievi dell’Academy al Galliano Park Il quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp in Thailandia attende Valentino Rossi. prima di volare dall’altra parte del mondo, il pilota italiano però si è allenato al Galliano Park con le MiniGp e con i pilota della VR46 Academy. Ecco il video postato sui social del ...

MotoGp - GP Thailandia 2018. Cinque cose da sapere sul nuovo GP : 4, Il mondiale Superbike corre qui dal 2015 : 6 gare su 8 sono state vinte dal campione del mondo in carica Jonathan Rea, Kawasaki Ninja ZX-10R,, che ha lasciato agli avversari solo Gara 2 nel 2016, ...

MotoGp – Ghiaccio e palestra - Jorge Lorenzo non molla : il ducatista si prepara per la Thailandia [GALLERY] : Jorge Lorenzo fa sul serio: Ghiaccio e duri allenamenti in vista della Thailandia Manca una settimana al Gp della Thailandia, dunque Jorge Lorenzo può approfittare di qualche altro giorno di riposo prima della partenza. Venerdì il maiorchino della Ducati dovrà già essere in pista, ma non è assicurata la sua presenza in gara domenica a causa delle sue condizioni. Lorenzo sta infatti ancora recuperando dal brutto infortunio della settimana ...

MotoGp - GP Thailandia. L'incognita pista - che sorride alle Ducati - : Il primo test la Dorna lo aveva già fatto nel marzo 2015, quando la Thailandia iniziò ad ospitare il campionato del mondo Superbike sul Chang international circuit. Un circuito giovanissimo, ...

MotoGp - Jorge Lorenzo vola in Thailandia : all’ultimo la decisione sulla presenza in gara : Jorge Lorenzo partirà per la Thailandia dove nel weekend del 5-7 ottobre si disputerà la quindicesima tappa del Mondiale MotoGP ma soltanto alla vigilia dell’evento deciderà se parteciperà o meno al GP. Lo spagnolo sarà dunque a Buriram con la speranza di poter scendere in pista dopo la brutta caduta rimediata la scorsa settimana ad Aragon che gli ha procurato una lussazione all’alluce destro e una microfrattura del secondo metatarso ...

MotoGp – Lorenzo rischia di saltare la Thailandia - il comunicato dell’entourage : “da valutare dolore e rischi” : Jorge Lorenzo potrebbe non partecipare al Gp di Thailandia, il comunicato ufficiale dell’entourage dello spagnolo sull’evoluzione dell’infortunio del pilota della Ducati Durante il Gp di Aragona, Jorge Lorenzo ha rimediato un brutto incidente che gli è costato l’ingessatura dell’alluce del piede destro oltre che la gara. Il maiorchino, dopo la lite in cui ha incolpato Marc Marquez dell’accaduto, si è ...

